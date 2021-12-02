Кременчужани за півтори дні зробили диво й врятували життя юному боксеру

Кременчуцький боксер Ілля В'юник терміново потребував допомоги для проведення операції на серці. Як Телеграфу повідомив його тренер Максим Рудницький, у 17-річного спортсмена лікарі діагностували міокардіальний м'язовий місток. Операція коштувала 120 000 грн.
Після оголошення інформації про збір допомоги спортсмени та небайдужі кременчужани долучилися до збору коштів.
Всього за півтори дні!!! вдалося зібрати необхідну суму.
Хлопця вчора, 1 грудня, прооперували у Києві.
Мама боксера Марина В'юник на своїй сторінці в інстаграм подякувала всім за допомогу.
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