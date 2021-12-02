«За годину витікає води, як ця кімната», - мер Малецький про втрати води

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Вчора, 1 грудня, на засіданні виконкому затвердили рішення про поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

Керівник Управління житлово-комунального господарства Іван Москалик зауважив, що змінилися нормативи у сторону зменшення. Щоб нормативи по втратах і витратах в мережах щороку зменшувалася. За програмою за 10 років планують зменшити витрати до 10% (зараз 47%).

- Особливо хотілося, щоб зменшилися витоки води з трубопроводів при аваріях. 343 000 куб. м на рік, або витоки ємності споруд 59 000 куб. м за рік. Якщо порахувати по кількості днів, то за годину витікає така кімната, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що у місті є кілька проблемних вулиць: Кагамлицька, Рокосовського, Кондратюка та Кооперативна.

- Це нонсенс. Там треба ставити палатку «Водоканалу», щоб вони там ночували. Щоб не їздили – солярку не палили, - сказав мер щодо поривів води на вулиці Кооперативній.

За рік відбувається 112 тис. куб. м витоків води на водорозбірних колонках, яких у місті 30 шт. З’ясувалося, що 3 745 кубів води витікає з кожної з колонок щороку, на день – 10 кубів з кожної.

Загалом у Кременчуці 5 млн кубометрів втрат води. Як повідомила представниця «Кременчукводоканалу», дані кубометри – нормативні.

- Щорічно на одного мешканця Кременчука втрачаємо 26 кубів води? Розділяємо на 12 місяців й отримуємо 2,2 куб. м на одного мешканця Кременчука в місяць, - запитав міський голова комунальників.

У саму мініатюрну модель ванни стандартного розміру вміщається 140 літрів води. У великих моделях - 170-200 літрів. Візьмемо за приклад ванну розміром 170 літрів. Таким чином, на кожного кремен чужанина щомісяця припадає по 13 ванн втраченої води.

Після обговорення члени виконкому затвердили поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал».