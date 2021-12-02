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Кременчук, Споживач

«За годину витікає води, як ця кімната», - мер Малецький про втрати води

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 241

 Питання розглянули на засіданні виконкому

Вчора, 1 грудня, на засіданні виконкому затвердили рішення про поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

Керівник Управління житлово-комунального господарства Іван Москалик зауважив, що змінилися нормативи у сторону зменшення. Щоб нормативи по втратах і витратах в мережах щороку зменшувалася. За програмою за 10 років планують зменшити витрати до 10% (зараз 47%).

- Особливо хотілося, щоб зменшилися витоки води з трубопроводів при аваріях. 343 000 куб. м на рік, або витоки ємності споруд 59 000 куб. м за рік. Якщо порахувати по кількості днів, то за годину витікає така кімната, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що у місті є кілька проблемних вулиць: Кагамлицька, Рокосовського, Кондратюка та Кооперативна.

- Це нонсенс. Там треба ставити палатку «Водоканалу», щоб вони там ночували. Щоб не їздили – солярку не палили, - сказав мер щодо поривів води на вулиці Кооперативній.

За рік відбувається 112 тис. куб. м витоків води на водорозбірних колонках, яких у місті 30 шт. З’ясувалося, що 3 745 кубів води витікає з кожної з колонок щороку, на день – 10 кубів з кожної.

Загалом у Кременчуці 5 млн кубометрів втрат води. Як повідомила представниця «Кременчукводоканалу», дані кубометри – нормативні.

- Щорічно на одного мешканця Кременчука втрачаємо 26 кубів води? Розділяємо на 12 місяців й отримуємо 2,2 куб. м на одного мешканця Кременчука в місяць, - запитав міський голова комунальників.

У саму мініатюрну модель ванни стандартного розміру вміщається 140 літрів води. У великих моделях - 170-200 літрів. Візьмемо за приклад ванну розміром 170 літрів. Таким чином, на кожного кремен чужанина щомісяця припадає по 13 ванн втраченої води.

Після обговорення члени виконкому затвердили поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал».

п/п

Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному  господарстві 

Поточний ІТНВПВ

 

тис. м3/рік

м3/1000 м3

піднятої   води

1

2

3

4

2.Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві

2.1.

Технологічні витрати на виробництво питної води

2 925,62

138,794

2.1.1.

Витрати на випускання осаду з відстійників з вбудованою камерою пластівцеутворення

36,0

1,71

2.1.2.

Витрати води на промивку мікро фільтрів, швидких фільтрів та контактних освітлювачів

2 602,253

123,45

2.1.3.

Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання

82,392

3,91

2.1.4.

Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні

204,975

9,724

2.2.

Технологічні витрати води на транс-портування і постачання питної води

460,03

21,827

2.2.1.

Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж

426,57

20,24

2.2.2.

Витрати води на власні потреби насосних станцій

0,26

0,012

2.2.3.

Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води

33,2

1,575

2.3.

Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах  

15,148

0,72

2.4.

Витрати води на господарсько-питні потреби працівників

7,957

0,377

2.5.

Витрати води на утримання зон санітарної охорони

80,248

3,8

 

Поточний ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві:

3 489,003

165,518

Продовження таблиці

 

п/п

Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному  господарстві 

Поточний ІТНВПВ

 

тис. м3/рік

м3/1000 м3

відведених стічних вод

3.Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві

3.1.

Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод

 

12,34

 

0,895

3.2.

Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод

11,475

0,832

3.3.

Технологічні витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників каналізації

 

10,065

 

0,73

3.4.

Технологічні витрати питної води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації

 

59,710

 

4,33

 

Поточний ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві:

93,590

6,787

4.Поточний ІТНВПВ використання питної води для підприємства,

м3/1000 м3 піднятої   води

 

 

тис. м3/рік

м3/1000 м3

піднятої води

ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві

3 489,003

165,518

ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві

93,590

4,44

Поточний ІТНВПВ використання питної води для підприємства

 

3 582,593

 

169,958
0
Автор: Альона Душенко
Теги: вода аварія норми Кременчукводоканал
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