Сварка під під'їздом закінчилась для кременчужанина вогнепальним пораненням

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1 грудня, близько 11.30, у Кременчуці госпіталізували 33-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Як повідомили у пресслужбі поліції, біля однієї із багатоповерхівок в центрі у потерпілого відбувся конфлікт з невідомим чоловіком.

- За підозрою у вчиненні злочину, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано 37-річного місцевого мешканця. Під час невідкладних слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вилучено зброю. Наразі слідчі встановлюють її походження. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та про обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Олександр Холондович, керівник відділення поліції №1 Кременчука.

За вказаним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.