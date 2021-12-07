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Кременчук, Споживач

Де у Кременчуці сходити в магазини, поїсти та отримати послуги — тепер на одному сайті

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 752 Коментарів: 1

  

У місті створюють реєстр закладів торгівлі та сфери послуг

У Кременчуці створюють єдиний реєстр закладів торгівлі та сфери послуг, де будуть вказані їхні повні дані та режим роботи. До реєстру вже внесли уже 1571 об'єкт — це половина від існуючих закладів у місті. Уже сьогодні інформацію про них можна знайти на сайті — у тому числі за допомогою мапи вибрати заклад у потрібному вам районі.

 

Усього, за даними управління торгівлі, розвитку підприємництва та регуляторної політики, у Кременчуці на сьогодні 2484 заклади торгівлі, харчування та сфери послуг.

Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування в обов'язковому порядку має погоджувати режим роботи закладів торгівлі та сфери послуг, а також зобов'язаний вести їх реєстр. Наповнення реєстру продовжується — і для зручності підприємцям надаватимуть електронну послугу: буде можливість самостійно зареєструватися і подавати заявку у ЦНАП (і на погодження режиму роботи, і на внесення до реєстру). На фасаді закладу має розміщуватися QR-код, за допомогою якого можна буде зчитати дані з реєстру.

Наразі у мерії розробили проєкт регуляторного акту про Порядок обліку закладів та встановлення їхнього режиму роботи. Документ обговорили в мерії шостого грудня на засіданні робочої групи з регуляторної політики. Як зазначила Людмила Жорняк, керівниця управління торгівлі, розвитку підприємництва та регуляторної політики, облік потрібен не лише мерії як контролюючому органу, а й усім містянам: адже вони за допомогою реєстру зможуть дізнатися вичерпну інформацію про заклад, його режим роботи, власника.

- Дуже багато звернень від громадян, які придбали товар. І не завжди недобросовісні продавці надають можливість поговорити з власником: стосовно дотримання Закону про захист прав споживачів, повернення товару, - зазначила Людмила Жорняк.

Є зауваження, пропозиції? Подавайте

Тут можна ознайомитися з проєктом регуляторного акту «Про впорядкування обліку та встановлення за погодженням з власниками режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг, розміщених на території Кременчуцької міської територіальної громади».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та громадян можна надсилати за адресою:

м. Кременчук, площа Перемоги, 2 або на електронну пошту e-mail: torg@kremen.gov.ua.

Кінцевий термін надання пропозицій до проєкту - 29.12.2021.

Відповідальна особа – начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Жорняк Людмила Григорівна.

Контактний телефон – 74-38-48.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: торгівля магазини сфера послуг
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Коментарі: 1

847
evil:
Сьогодні, 12:10

Наливайка моего района уже на карте. Местные бухари и алкашня в восторге!

Суб’єкт деларування: П*Олексій Вікторрович

Чомусь по-батькові з двома РР

Інші відомості відсутні. Дуже інформативно.

 

А на youcontrol вообще отпадно написано:

Виды деятельности: 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

 

Казалось бы, наливайка...А нет...Солидное заведение с разрешением на "змішування спиртних напоїв"...


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