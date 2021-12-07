У Полтаві Lanos збив пішоходку

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7 грудня, близько 8.20, у Полтаві на вулиці Героїв Сталінграду 61 річний водій Daewoo Lanos збив 50-річну пішоходку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

У результаті ДТП постраждалу з травмами доставили до міської лікарні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.