ЦВК у Кременчуцькому районі зареєструвала ініціативну групу з проведення референдуму

Загалом ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І всі вони з Полтавщини
Центральна виборча комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Збори відбулися 18-19 листопада у 4 населених пунктах Полтавської області: у селі Мачухи (Полтавський район), у Решетилівці (Полтавський район), Пирятин (Лубенський район) та Глобине (Кременчуцький район).
Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:
Комісія встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: 90 днів – з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно.
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