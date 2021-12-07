ЦВК у Кременчуцькому районі зареєструвала ініціативну групу з проведення референдуму

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 501 Коментарів: 2

Загалом ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І всі вони з Полтавщини

Центральна виборча комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Збори відбулися 18-19 листопада у 4 населених пунктах Полтавської області: у селі Мачухи (Полтавський район), у Решетилівці (Полтавський район), Пирятин (Лубенський район) та Глобине (Кременчуцький район).

Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?

Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?

Комісія встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: 90 днів – з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно.