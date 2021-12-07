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Кременчук, Спорт

Кременчужанка Ірина Заіченко зіграла у двох товариських міжнародних матчах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 357

 

Жіноча збірна України зіграла три товариських матчі у Литві

Жіноча збірна України провела три товариських поєдинки у литовській столиці Вільнюсі. Серед учасниць у складі збірної виступила кременчужанка Ірина Заіченко, яка зіграла два матчі проти Литви. 

Як повідомляє пресслужба ФХУ, підопічні Євгена Аліпова спершу перемогли суперниць з Литви у товариському матчі, а потім зазнали двох драматичних поразок від тих же господарок і команди Естонії у рамках міжнародного турніру.

В обох поєдинках з литовками наші хокеїстки володіли ігровою перевагою. Але не змогли впоратися з опікою лідерки суперниць, 18-річної нападниці Клари Мюллер, яка має подвійне литовсько-німецьке громадянство, виступає і юнацькому чемпіонату Литви у складі команди хлопців з Клайпеди, а з жінками грає в Німеччині. Клара впродовж двох зустрічей була причетною до всіх 11-ти шайб збірної Литви – у першому поєдинку зробила хет-трик, у другому покер і віддала чотири результативних передачі.

Литва – Україна – 5:6 (2:2, 1:1, 2:3)

Шайби: 1:0 – Мюллер, 07:26. 1:1 – Елізабет Аліпова (Кобчук, - більш.), 07:59. 1:2 – Елен Аліпова (Кобчук), 14:37. 2:2 – Мюллер (менш.), 15:58. 2:3 – Гадлія, 35:25. 3:3 – Петраускайте (Мюллер, - більш.), 36:45. 4:3 – Ґрініюте (Мюллер, - більш.), 41:50. 4:4 – Андрущенко (Майфельд), 43:03. 5:4 – Мюллер (Малецк’єне, Петраускайте, - більш.), 49:45. 5:5 – Рожок (Загрекова), 46:44. 5:6 – Ценова, 50:12

Україна: Заіченко (Харківська, 30:50); Громова – Рожок, Ткаченко – Денисенко, Кобчук – Зеленська, Елізабет Аліпова – Добровольська – Гадлія, Лесь – Ценова – Загрекова, Андрущенко – Елен Аліпова – Майфельд, Криворучко – Ізмайлова – Роганова. Тренер – Євген Аліпов

Особливо прикрою була поразка української збірної в другому матчі. Наша команда вела по ходу зустрічі 2:0, 4:2, але не втримала переваги, дозволивши суперницям зрівняти рахунок за 70 секунд до завершення основного часу, а потім пропустивши вирішальну шайбу в овертаймі.

Литва – Україна – 5:4 ОТ (0:1, 0:1, 4:2)

Шайби: 0:1 – Ценова (Роганова, Лесь), 01:52. 0:2 – Елізабет Аліпова (Гадлія), 38:39. 1:2 – Мюллер, 40:10. 1:3 – Ізмайлова (Майфельд), 43:37. 2:3 – Мюллер (Малецк’єне), 52:15. 2:4 – Рожок, 53:09. 3:4 – Петраускайте (Мюллер, Малецк’єне), 58:50. 4:4 – Мюллер (Течіюйте), 58:50. 5:4 – Мюллер (Малецк’єне), 61:59

Україна: Заіченко (Харківська, 56:55); Громова – Рожок, Ткаченко – Денисенко, Кобчук – Зеленська, Елізабет Аліпова – Добровольська – Гадлія, Лесь – Ценова – Роганова, Цимиренко – Елен Аліпова – Андрущенко, Майфельд – Ізмайлова – Загрекова, Криворучко. Тренер – Євген Аліпов

Зрештою, зрозуміло, що в цих матчах важливий не стільки результат, скільки  досвід, якого набули наші дівчата, відігравши три матчі в Литві. Виїзних товариських поєдинків жіноча збірна України не проводила понад 20 років. Також не треба забувати, що клубний сезон в Україні стартує лише 11 грудня. Відповідно змоги набрати оптимальних ігрових кондицій українки не мали. Команда змушена задовольнитися тими напрацюваннями, які починаючи з серпня були закладені Євгеном Аліповим впродовж трьох зборів у Дніпрі і Броварах.

Естонія – Україна – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Ґріффін (Кааресте, Томюк), 16:12. 2:0 -  Ґріффін (Магла), 18:00. 2:1 – Елізабет Аліпова (Кобчук, Добровольська, - більш.), 25:14. 3:1 – Нерінґ (Цупсман), 59:41

Україна: Харківська; Громова – Рожок, Ткаченко – Денисенко, Кобчук – Зеленська, Елізабет Аліпова – Добровольська – Гадлія, Лесь – Ценова – Роганова, Цимиренко – Елен Аліпова – Андрущенко, Майфельд – Ізмайлова – Загрекова, Криворучко. Тренер – Євген Аліпов

Зауважимо, що нинішній збір і три товариських матчі були для збірної України етапом підготовки до чемпіонату світу в третьому дивізіоні, який відбудеться в болгарській столиці Софії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей Ірина Заіченко
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