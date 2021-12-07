У Полтаві ВАЗ збив двох дітей

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7 грудня, близько 7.20, на перехресті вулиць Європейська – Чайковського 65-річний водій ВАЗ 21099 збив двох дітей-пішоходів - 16 та 4-річного.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у наслідок ДТП пішоходи отримали травми. Наразі вони обстежені лікарями та відпущені додому.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.