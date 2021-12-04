ХК «Кременчук» в домашніх стінах здолав «Рулав Одд»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 181

Сьогодні, 4 грудня, в рамках чемпіонату України хокейний клуб «Кременчук» приймав на арені «Айсберг» харківський «Рулав Одд». Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, кременчужани, як і в попередній грі з «Соколом» (3:2), з самого початку зробили пресинг супернику по всьому хокейному майданчику і вже на сьомій хвилині повели в рахунку 2:0.

Кременчук - Рулав Одд - 5:2

Шайби: 1:0 – Серанов (Баснєв, Кошелєв), 05:34. 2:0 – Богачонок (Сібілевич, Маландін), 06:26. 2:1 – Рибницький (Лапков), 15:07. 2:2 – Жигалов (Луговий, Лесников), 26:21. 3:2 – Баснєв (Серанов), 27:36. 4:2 – Ворона (Савицький, Сібілевич), 30:33. 5:2 – Маландін (Сібілевич), 39:52

Кременчук: Боярчук; Богачонок – Григорян, Серанов – Сібілевич, Маландін – Глухов, Ворона; Казьянін – Дубінін – Денискін, Хришпенц – Савченко – Гриценко, Кошелев – Толстушко – Забавін, Горлушко – Савицький – Баснєв. Тренер – Олександр Савицький

«Рулав Одд»: Петров; Рибницький – Александров, Канаплін – Пугачов, Лесников – Жигалов, Мельников – Шамардін; Лапков – Сергєєв – Єфімов, Бондаренко – Сурсов – Басков, Кіча – Луговий – Єгоров, Абаджан – Пойманов – Сиротенко. Тренер – Ігор Шаманський

Спочатку Серанов витримав чималу паузу та поразив ворота Петрова. Вже через 52 секунди Богачонок від синьої ліній сильним кидком у дев’ятку подвоїв рахунок. На 16 хвилині харків’яни, після голу Рибницького, скоротили відставання та команди пішли на перерву за перевагою в одну шайбу «містян».

Головні події у матчі розгорнулися у другій двадцятихвилинці – спочатку «Рулав Одд» завдяки голу Жиганова на 27 хвилину зрівняв рахунок, але підопічні Олександра Савицького у відповідь закинули відразу три шайби. Спочатку через хвилину Баснєв першим встиг добити каучукового диска, а потім Ворона красиво обіграв Петрова, вийшовши один супротив голкіпера. П’ятий гол забив у «роздягальню» Маландін, закинувши свою дебютну шайбу за кременчужан.

У заключному періоді команди мали багато гарних гольових моментів, але гарно відпрацювали у воротах Боярчук та Петров. Гра так і завершилася перемогою підопічних Олександра Савицького 5:2.

Відзначимо, що найбільше очок у складі «містян» набрав Сібілевич, який записав на свій рахунок три передачі.

«Кременчук» після 13 ігор набрав 20 очок та наздогнав у турнірній таблиці «Сокіл», який сьогодні програв «Дніпру» 1:2.

Зараз у чемпіонаті наступає міжнародна пауза у зв’язку з виступом молодіжної збірної України на чемпіонаті світу 2022 року.

Головний тренер ХК "Кременчук" Олександр Савицький:

- Добре розпочали, але потім трохи розслабилися, вилучення заробили, пропустили. Але молодці відразу зібралися і зробили в другому періоді результат.

Перед грою попросили хлопців надійніше зіграти в обороні. Сьогодні грали у чотири трійки, і хотіли, щоб у нападі більше володіли шайбою у зоні атаки, створювали гольові моменти та лізли на ворота. Виходило, але не завжди, суперник не давав. Але перемога є, а це найголовніше.

- Чим команда займатиметься у міжнародну паузу?

- Дамо пару днів вихідних, а потім робитимемо заділ на майбутнє.

Головний тренер "Рулав Одд" Ігор Шаманський:

– Провалили гру. Почали непогано, із запалом та азартом, але пропустили два голи. Знайшли в собі сили зрівняти рахунок, але помилки знову призвели до пропущених трьох шайб у наші ворота. Після цього "Кременчук" повністю володів ситуацією. Так, були непогані моменти, коли могли повернутись у гру, але не вийшло.

- Чому таки не вийшло закинути у третьому періоді?

- За рахунку 2:5 були вже емоційно, мабуть, були не готові, а суперник здорово та грамотно грав. Були моменти, коли треба було кидати, а ми шукали пас, робили зайві рухи. Вже була втрата концентрації.

- Чим команда займатиметься у міжнародну паузу?

- Активно займатися підготовкою до другої частини сезону. Готувати фізичні кондиції, шукати найкращі поєднання ланок, щоб оптимально підійти до вирішальної частини сезону.

Наступну зустріч кременчужани зіграють у гостях з броварським БСФК 22 грудня, а вдома – 25 грудня з «Соколом».