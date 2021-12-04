Що бібліотекарі підготували кременчужанам на зимові вихідні та свята

Бажаєте дізнатися, що цікавого у перший місяць зими підготували для вас наші бібліотекарі? Завітайте на один із заходів та пориьку у зимову казкову атмосферу.
|Дата проведення*
|Назва та зміст заходу
|Структурний відділ, відповідальний за проведення заходу
|Адреса
|01.12
-/-
|Виставка-застереження
«Знання - найкращий захист» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)
|
Ф. №5
(колишня Ф.№3)
|
Ф. №5
|02.12
13.30
|Виховний захід «Крок назустріч» (до Міжнародного дня людей з інвалідністю)
|
Ф. №7
|
Ф. №7
|05.12
-/-
|
Книжкова галерея «Ювіляри року»:
|
Ф. №2(колишній відділ абонемента ЦМБ)
|
Ф. №2(вул. Соборна, 11)
|07.12
-/-
|
Виставка у віконних вітринах «Цікаві сторінки історії Крюкова. Андрій Ізюмов»
|
Ф. №4
ім. І.Приходька)
|
Ф. №4 ім.І.Приходька
(вул. Приходька, 32)
|08.12
-/-
|Книжкова виставка «Мандрівка у правовий світ» (до Всеукраїнського тижня права)
|
Ф. №5(колишня філія №3)
|
Ф. №5
(вул. Республіканська, 65)
|09.12
13:00
|Літературна зустріч з Людмилою Снітко «Я вірю кращим буде день прийдешній»
|
Ф. №4
ім. І.Приходька)
|
Ф. №4 ім.І.Приходька(вул. Приходька, 32)
|12.12
-/-
|
Виставка-настрій
«Різдвяні історії»
|
Ф. №2 (колишній відділ читальної зали ЦМБ)
|
Ф. №2(віл. Соборна, 9/16)
|16.12
-/-
|
Святкова виставка-інсталяція «Зимова феєрія»
|
Ф. №2(колишній відділ абонемента ЦМБ)
|
Ф. №2(вул. Соборна, 11)
|17.12
10:00
|Дитячий ранок «Святий Миколай, всіх дітей оберігай»
|
Ф. №6
|
Ф. №6
(с. Придніпрянське,
|21.12
-/-
|
Книжкова виставка «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік»
|
Ф. №4
ім. І.Приходька)
|
Ф. №4 ім.І.Приходька
(вул. Приходька, 32)
|24.12
10:00
|Майстер-клас «Одягаємо ялинку»
|
Ф. №6
|
Ф. №6(с. Придніпрянське,
вул. Центральна, 62)
|25.12
12:00
|Презентація книги Оксани Самохліб
«КицуНЕ»
«Тебе коронувало слово за талант і красу»
|
Ф. №2(колишній відділ читальної зали ЦМБ)
|
Ф. №2(вул. Соборна, 9/16)
|27.12
-/-
|Книжкова виставка-сюрприз «Улюблені книги: #успішних,
#відомих,#знаменитих»
|
Відділ обслуговування дорослих (колишній юнацький відділ ЦМБ)
|
Відділ обслуговування дорослих(вул. Європейська, 66/13)
* - Дата і час вказані приблизно та можуть змінитися