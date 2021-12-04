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Кременчук, Культура, Афіша

Що бібліотекарі підготували кременчужанам на зимові вихідні та свята

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 190

 

Афіша культурних заходів

Бажаєте дізнатися, що цікавого у перший місяць зими підготували для вас наші бібліотекарі?  Завітайте на один із заходів та пориьку у зимову казкову атмосферу.

Дата проведення* Назва та зміст заходу Структурний відділ, відповідальний за проведення заходу Адреса
01.12
-/-

 Виставка-застереження 
«Знання - найкращий захист» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 

Ф. №5

(колишня Ф.№3)



 

Ф. №5 
(вул. Республіканська, 65)


 
02.12
13.30		 Виховний захід «Крок назустріч» (до Міжнародного дня людей з інвалідністю)

Ф. №7

Ф. №7 
(с. Потоки)



 
05.12
-/-

Книжкова галерея «Ювіляри року»:
Григір Тютюник 
«Батьківські пороги»(до 90-річчя від д.н.)

Ф. №2

(колишній відділ абонемента ЦМБ)

 

Ф. №2

(вул. Соборна, 11)

 
07.12
-/-

Виставка у віконних вітринах «Цікаві сторінки історії Крюкова. Андрій Ізюмов»

Ф. №4 
ім. І. Приходька 
(колишня Ф.№1

ім. І.Приходька)

 Ф. №4 ім.І.Приходька 

(вул. Приходька, 32)
08.12
-/-		 Книжкова виставка  «Мандрівка у правовий світ» (до Всеукраїнського тижня права)

Ф. №5

(колишня філія №3)

 

Ф. №5

(вул. Республіканська, 65)
09.12
13:00		 Літературна зустріч з Людмилою Снітко «Я вірю кращим буде день прийдешній»

Ф. №4 
ім. І. Приходька 
(колишня Ф.№1

ім. І.Приходька)

 

Ф. №4 ім.І.Приходька

(вул. Приходька, 32)

 
12.12
-/-

Виставка-настрій

«Різдвяні історії» 

Ф. №2 (колишній відділ читальної зали ЦМБ)


  

Ф. №2

(віл. Соборна, 9/16)

 
16.12
-/-

Святкова виставка-інсталяція «Зимова феєрія»  

Ф. №2

(колишній відділ абонемента ЦМБ)

 

 Ф. №2

(вул. Соборна, 11)

 
17.12
10:00		 Дитячий ранок «Святий Миколай, всіх дітей оберігай» 

Ф. №6


 

Ф. №6

(с. Придніпрянське,
вул. Центральна, 62)

 
21.12
-/-

Книжкова виставка «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік» 

Ф. №4 
ім. І. Приходька 
(колишня Ф.№1

ім. І.Приходька)


 

Ф. №4 ім.І.Приходька

(вул. Приходька, 32)

  
24.12
10:00

 Майстер-клас «Одягаємо ялинку»

Ф. №6

Ф. №6

(с. Придніпрянське,
вул. Центральна, 62)

 
25.12
12:00

 Презентація книги Оксани Самохліб 
«КицуНЕ» 
«Тебе коронувало слово за талант і красу» 

 Ф. №2

(колишній відділ читальної зали ЦМБ)

 

 

 

 Ф. №2

(вул. Соборна, 9/16)

 

 

 
27.12
-/-

 Книжкова виставка-сюрприз «Улюблені книги: #успішних,
#відомих,#знаменитих» 

Відділ обслуговування дорослих (колишній юнацький відділ ЦМБ) 

Відділ обслуговування дорослих

(вул. Європейська, 66/13)

 

* - Дата і час вказані приблизно та можуть змінитися

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Автор: Альона Душенко
Теги: афіша бібліотека
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