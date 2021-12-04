Що бібліотекарі підготували кременчужанам на зимові вихідні та свята

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 190

Бажаєте дізнатися, що цікавого у перший місяць зими підготували для вас наші бібліотекарі? Завітайте на один із заходів та пориьку у зимову казкову атмосферу.

Дата проведення* Назва та зміст заходу Структурний відділ, відповідальний за проведення заходу Адреса 01.12

-/-



Виставка-застереження

«Знання - найкращий захист» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) Ф. №5 (колишня Ф.№3)



Ф. №5

(вул. Республіканська, 65)

02.12

13.30 Виховний захід «Крок назустріч» (до Міжнародного дня людей з інвалідністю) Ф. №7

Ф. №7

(с. Потоки)



05.12

-/-



Книжкова галерея «Ювіляри року»:

Григір Тютюник

«Батьківські пороги»(до 90-річчя від д.н.) Ф. №2 (колишній відділ абонемента ЦМБ) Ф. №2 (вул. Соборна, 11)





07.12

-/- Виставка у віконних вітринах «Цікаві сторінки історії Крюкова. Андрій Ізюмов»



Ф. №4

ім. І. Приходька

(колишня Ф.№1 ім. І.Приходька) Ф. №4 ім.І.Приходька (вул. Приходька, 32) 08.12

-/- Книжкова виставка «Мандрівка у правовий світ» (до Всеукраїнського тижня права) Ф. №5 (колишня філія №3)

Ф. №5 (вул. Республіканська, 65) 09.12

13:00 Літературна зустріч з Людмилою Снітко «Я вірю кращим буде день прийдешній» Ф. №4

ім. І. Приходька

(колишня Ф.№1 ім. І.Приходька) Ф. №4 ім.І.Приходька (вул. Приходька, 32)

12.12

-/- Виставка-настрій «Різдвяні історії» Ф. №2 (колишній відділ читальної зали ЦМБ)

Ф. №2 (віл. Соборна, 9/16)

16.12

-/-





Святкова виставка-інсталяція «Зимова феєрія» Ф. №2 (колишній відділ абонемента ЦМБ)



Ф. №2 (вул. Соборна, 11)



17.12

10:00 Дитячий ранок «Святий Миколай, всіх дітей оберігай» Ф. №6

Ф. №6 (с. Придніпрянське,

вул. Центральна, 62) 21.12

-/- Книжкова виставка «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік» Ф. №4

ім. І. Приходька

(колишня Ф.№1 ім. І.Приходька)

Ф. №4 ім.І.Приходька (вул. Приходька, 32) 24.12

10:00



Майстер-клас «Одягаємо ялинку» Ф. №6 Ф. №6 (с. Придніпрянське,

вул. Центральна, 62)

25.12

12:00



Презентація книги Оксани Самохліб

«КицуНЕ»

«Тебе коронувало слово за талант і красу» Ф. №2 (колишній відділ читальної зали ЦМБ)

Ф. №2 (вул. Соборна, 9/16)

27.12

-/-



Книжкова виставка-сюрприз «Улюблені книги: #успішних,

#відомих,#знаменитих» Відділ обслуговування дорослих (колишній юнацький відділ ЦМБ)

Відділ обслуговування дорослих (вул. Європейська, 66/13)





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