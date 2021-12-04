Де в Кременчуці відключатимуть світло 5 грудня
Сьогодні, 15:02
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 5 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- вул. Лугова,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- вул. Каховська,
- вул. Громадянська,
- пров. Градизький,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Бригадний,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Нечая,
- пр. Бригадний,
- пр. Липневий
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул. Виноградна,
- вул. Художня,
- вул. Тупікова,
- вул. Єгорова,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Насосна,
- вул. Франка,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров. Крюківський,
- пров. Ушинського
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний
- вул. Перемоги, 12-64,
- вул. Гоголя, 7-21,
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул. Софіївська, 2/50, 4,
- вул. Троїцька, 5-18,
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10,
- вул. 1905 року, 16/64,
- пров. Коцюбинського, 6-20,
- пров. Лісний
- вул. Художня,
- вул. Івасюка,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пр. Старицького