На Полтавщині демонтували пам’ятники радянської доби

У Диканській громаді демонтували два пам’ятники радянської доби. Вони підпадали під дію закону про декомунізацію, який в Україні діє із 2015-го року. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків начальника відділу культури Диканської селищної ради Євген Онищенко.
За допомогою тросу і трактора із постаменту поблизу села Писарівщина Диканської громади демонтували пам’ятний знак «Борцям за владу рад», який встановили пів століття тому. 2 грудня його та ще один пам’ятник демонтували, бо вони підпали під дію закону про декомунізацію, каже виконувач обов'язків начальника відділу культури Диканської селищної ради Євген Онищенко.
Пам’ятник, який місцеві називають «Альоша», але його офіційна назва у реєстрах «Борцям за владу рад». Пам’ятник Енгельсу (Фрідріху Енгельсу – ред.) був знятий з обліку, знаходився на території села Андріївка. Прізвище Енгельса використовувалось комуністичною партією Радянського Союзу, впродовж усього існування комуністичного режиму", – каже представник Українського інституту нацпам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар.
Демонтовані пам’ятники відвезуть до музею «Парк радянського періоду», що на Сумщині.