На Полтавщині демонтували пам’ятники радянської доби

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 442

У Диканській громаді демонтували два пам’ятники радянської доби. Вони підпадали під дію закону про декомунізацію, який в Україні діє із 2015-го року. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків начальника відділу культури Диканської селищної ради Євген Онищенко.

За допомогою тросу і трактора із постаменту поблизу села Писарівщина Диканської громади демонтували пам’ятний знак «Борцям за владу рад», який встановили пів століття тому. 2 грудня його та ще один пам’ятник демонтували, бо вони підпали під дію закону про декомунізацію, каже виконувач обов'язків начальника відділу культури Диканської селищної ради Євген Онищенко.

- Під цей закон у нас потрапили 12 пам’ятників, які розташовані були на території колишнього Диканського району. Частково вони (демонтовані пам’ятники – ред.) перебувають у нас в Диканському історико-краєзнавчому музеї – два пам’ятника. Вони у фондосховищах, просто стоять, бо над ними працювали скульптори і ми вважаємо, що це пам’ять. А інші пам’ятники при демонтажі були зруйновані, – говорить Євген Онищенко.

Пам’ятник, який місцеві називають «Альоша», але його офіційна назва у реєстрах «Борцям за владу рад». Пам’ятник Енгельсу (Фрідріху Енгельсу – ред.) був знятий з обліку, знаходився на території села Андріївка. Прізвище Енгельса використовувалось комуністичною партією Радянського Союзу, впродовж усього існування комуністичного режиму", – каже представник Українського інституту нацпам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар.

Демонтовані пам’ятники відвезуть до музею «Парк радянського періоду», що на Сумщині.

- Це буде вже 120-й пам’ятник. Пам’ятник буде стояти в музеї. На цьому пам’ятнику буде табличка, що його подарували або віддали на зберігання жителі села Писарівщина, – розповідає старший науковий співробітник Путивльського історико-культурного заповідника Борис Кирбаба.