Блогер з Кременчука змагався наввипередки з поштою

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 198

Продюсер, музикант і блогер з Кременчука Руслан Кузнецов. Руслан вирушив у Білу Церкву, щоб доставити вантаж раніше Нової пошти. Щоб ускладнити завдання, кременчужанин та пошта, доставлятимуть крихкий вантаж - вазу.

Доставка вантажу 87 грн, таку ж суму отримав і Руслан.

Маршрутка з Києва до Білої Церкви коштує 80 грн, але Руслан витратив на маршрутку 10 грн, тому в його кишені залишилося лише 77 грн. Цих коштів виявилося недостатньо, тому він вирушає автостопом.

Доставити цілою вазу раніше Нової пошти не вдалося. Куди ж витратив кошти за доставку сам Руслан - дивіться відео: