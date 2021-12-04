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Кременчук

Блогер з Кременчука змагався наввипередки з поштою

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 198

 

Хто швидше доставив вазу - дивіться відео

Продюсер, музикант і блогер з Кременчука Руслан Кузнецов. Руслан вирушив у Білу Церкву, щоб доставити вантаж раніше Нової пошти. Щоб ускладнити завдання, кременчужанин та пошта, доставлятимуть крихкий вантаж - вазу. 

Доставка вантажу 87 грн, таку ж суму отримав і Руслан.

Маршрутка з Києва до Білої Церкви коштує 80 грн, але Руслан витратив на маршрутку 10 грн, тому в його кишені залишилося лише 77 грн. Цих коштів виявилося недостатньо, тому він вирушає автостопом. 

Доставити цілою вазу раніше Нової пошти не вдалося. Куди ж витратив кошти за доставку сам Руслан - дивіться відео:

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Автор: Альона Душенко
Теги: Руслан Кузнецов Нова пошта
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