22 ліжка зарезервовано у Кременчуці для безхатьків під час морозів

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Загалом в Полтавській області зарезервовано 129 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

На Полтавщині зарезервовано 129 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у сфері соціального захисту бездомних осіб делегуються виконавчим комітетам місцевих рад.

У Полтавській області функціонує 12 центрів обліку бездомних осіб комунальної форми власності без права юридичної особи. На рівні тергромад визначено посадових осіб із їх супроводу при 34 закладах соціального захисту населення.

За 9 місяців поточного року центрами обліку бездомних осіб виявлено і надано соціальні послуги 402 таким особам.

Також в області при закладах охорони здоров’я, відділеннях стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування та центрів надання соціальних послуг зарезервовано 129 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. Із метою виявлення та надання своєчасної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах, створено 53 бригади соціального патрулювання.

У Кременчуці діє найбільше місць - 22 (у Полтаві 18), вони розміщенні у трьох лікарнях: Кременчуцька, Правобережна та Перша міська лікарня.

Фахівець для контактів - Кользунова Ольга Володимирівна, фахівець із соціальної роботи (067-239-66-39).