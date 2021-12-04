У Кременчуці авто врізалося у кам’яну стінку шляхопроводу

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 0

Сьогодні ввечері, 4 грудня, на перехресті вулиць Шевченка та Української сталося ДТП. Водій BMW не впорався з керуванням і врізався у кам’яну стінку шляхопроводу, як їхати на Перший Занасип.