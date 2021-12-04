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У Кременчуці авто врізалося у кам’яну стінку шляхопроводу

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 0

 

Сьогодні ввечері, 4 грудня, на перехресті вулиць Шевченка та Української сталося ДТП. Водій BMW не впорався з керуванням і врізався у кам’яну стінку шляхопроводу, як їхати на Перший Занасип.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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