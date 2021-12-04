У Кременчуці в 3,5 разу більше одужало містян, ніж захворіло

Сьогодні, 4 грудня, в місті зареєстровано 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дванадцять жінок віком від 50 до 85 років, сім чоловіків віком від 33 до 79 років та дві дитини 3 і 14 років.
Із вперше виявлених випадків захворювання 15 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 189 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування.
З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 70 пацієнтів.
На жаль, померло 4 пацієнта: три жінки віком від 69 до 83 років та один чоловік 82 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.
Всього зареєстровано 16 574
Одужало 13 860
Померло 550