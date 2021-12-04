У Кременчуці в 3,5 разу більше одужало містян, ніж захворіло

Сьогодні, 22:06 Переглядів: 0

Сьогодні, 4 грудня, в місті зареєстровано 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дванадцять жінок віком від 50 до 85 років, сім чоловіків віком від 33 до 79 років та дві дитини 3 і 14 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 15 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 189 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 70 пацієнтів.

На жаль, померло 4 пацієнта: три жінки віком від 69 до 83 років та один чоловік 82 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 16 574

Одужало 13 860

Померло 550