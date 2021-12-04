До кінця 21 століття населення України скоротиться до 22 мільйонів

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 684

До кінця 21 століття населення України скоротиться до 22 мільйонів людей. Серед причин - відсутність демографічної політики, статевий дисбаланс та пандемія. Про це розповів член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Гладун. За його словами, поки що у НАН не бачать передумов, які можуть сповільнити природне скорочення населення.

«Ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які розв'язують проблему завдяки мігрантам. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу», - розповів Гладун.

Причини скорочення населення

Науковець пояснив, що українське суспільство стрімко старіє. Це загальносвітовий процес, однак в Україні, вважає Гладун, немає окремої демографічної політики. Крім того, більшість опитаних українців кажуть, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме через економічні причини.

Ще однією причиною скорочення населення у НАН вважають зміну пріоритетів у жінок: спочатку вони навчаються та роблять кар'єру, а потім замислюються про народження дітей.

Гладун також наголосив, що в Україні існує статевий дисбаланс на користь жінок у вікових групах старше 35 років. І останньою причиною скорочення населення у НАН вважають пандемію, хоча наголошують: остаточні оцінки можна буде робити лише після її завершення.

- Але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Слід враховувати також те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів, - пояснив Гладун.

Не єдиний прогноз

Про скорочення українського населення свідчить і прогноз Організації Об’єднаних Націй, який оприлюднили 19 листопада. Там кажуть, що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.

Основними причинами скорочення населення там називають низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст масштабів зовнішньої міграції. Одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, в ООН вважають недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за новонародженими.

Скільки людей живе в Україні?

За даними Державної служби статистики, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41 млн 319 тисяч громадян. До цих даних не входять мешканці тимчасово окупованих територій.

Перший і поки що єдиний Всеукраїнський перепис відбувся у 2001 році. Тоді реєстратор опитував жителів щодо місця проживання, статі, рівня освіти, мови спілкування, сімейного стану тощо. Загальна кількість населення становила 48 мільйонів 457 тисяч.

У грудні 2019 року в Україні провели так званий електронний перепис населення. Згідно з його результатами, населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч людей. Цей показник враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України.