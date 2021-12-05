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Спасает ли вакцинация от COVID-19: опыт других стран

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 599

 

На сайте частного исследовательского университета Джонса Хопкинса, где отображают данные по ковиду, Кременчугский ТелеграфЪ сделал выборку

Противники и сторонники вакцинации ломают копья: антивакцинаторы кивают, что вакцины не защищают от ковида на все сто. Сторонники вакцин косо смотрят на тех, кто решил не прививаться. Мы полезли покопаться в статистику, чтобы узнать, что показывает опыт других стран и кому вакцина помогла/не помогла.

На сайте частного исследовательского университета Джонса Хопкинса, где отображают данные по ковиду, мы сделали выборку* за ноябрь - месяц с максимальной вакцинацией.

Где растет заболеваемость и снижается смертность?

Тенденция такова: в странах, где  вакцинированных более 70%,  нет высоких показателей по уровню заболеваемости на ковид и смертности. Почти везде  в таких странах смертность менее 1%. Как исключение - Япония: хотя там почти нет больных, но среди заболевших 2% умерших. Это можно объяснить пожилым возрастом пациентов или  тем, что они не вакцинированы.  

Европу накрывает новая волна. Рост заболеваемости налицо во многих странах-европейках. Количество заболевших в Нидерландах в октябре почти 3% населения страны, Норвегия - 1%, Великобритания - около 2%, Германия - 1,5%. Но смертность среди них минимальная. Страны с одинаковым уровнем вакцинации показывают разные результаты: Литва и Израиль 63%. В Литве болеет 2,4%. Из этого числа летальный исход - 1,37%. В то время как в Израиле этот показатель не дотягивает до единицы.

 Страны, где уровень вакцинации ниже 55%, часто показывают более грустные результаты. По соотношению количество заболевших и смертей выше всего в Египте: почти 6,5 %. В Армении - около 4%. Россия и Украина - более 3%, Албания - 1%. Ну и ради разнообразия мы взяли Зимбабве, близкую к нам по уровню вакцинации. 

Чёткой выборки по количеству вакцинированных и невакцинированных по всем странам нет. Также как и по диапазону возрастов, вакцин. Но можно говорить о том, что в целом смертность снижается в странах с высоким уровнем вакцинации.

Исследования ourworldindata по трем странам с высоким уровнем вакцинации - США, Великобритания и Чили - говорят о том, что разница в смертности между вакцинированными и невакцинированными имеет место быть. В США по состоянию на 2 октября уровень смертности среди невакцинированных - 18,44, привитых Джонсон - 2,66, Пфайзер - 1,49, остальные вакцины - 1,22, Модерна -  0,78. То есть, по этим данным самая эффективная - Модерна. В Великобритании показатель смертности среди невакцинированных - 6,9, полностью вакцинированных - 1,2. В Чили - по состоянию на 2 октября уровень смертности среди невакцинированных и полностью вакцинированных почти одинаков, с бустерной дозой - в разы ниже. 20 ноября невакцинированные по смертности “ушли в отрыв” почти в два раза. А смертность среди тех, кто получил третью - бустерную - дозу, пошла вниз.

 

Такой отрыв смертости между невакцинированными (верхняя линия) полностью вакцинированными в Британии (нижняя линия) 

Эмираты. 

- У нас корона куда-то исчезла, делится кременчужанка Марина, работающая в Дубаи. - Почти все вакцинированы, но я не делала, я не хочу. Маски все равно есть в общественных местах, но уже не так строго. Раньше нужно было надевать и когда в авто едете вдвоем: камеры стоят, потом штраф выпишут. Обязательно носить правильно. За ношение ниже носа я чуть не получила 800 долларов штраф. Есть специальная служба, которая одета обычно, без формы. Они контролируют. Могут подойти, показать удостоверение. У меня было, что я шла с подругой и приспустила маску ниже носа в торговом центре. Ко мне подошли, спросили я турист или резидент. Отмазалась, если б дала паспорт, меня б оштрафовали. Сейчас немного уже проще с масками, но все равно просят надевать.

Пик заболеваемости пришелся в стране на январь 2021: тогда заболевших было почти 96 тысяч. А смертность в феврале  —   371. Сейчас заболеваемость ниже по сравнению с пиком в 43 раза. А смертность - в 37 раз. Вакцинировано почти все население - 90%. Заболеваемость резко упала с октября. Зимой-летом ещё подпрыгивала. С увеличением вакцинированных до 70% заболеваемость и смертность пошли вниз. 

 

На картинке - как падала заболеваемость ковидом в Дубае после старта кампании по вакцинации. Сейчас вакцинированных - 90%, про корону почти забыли, но все равно "маски и дистанция"

Португалия. Страна вакцинирована почти на 87%. Заболеваемость все равно есть. Но она почти в 6 раз ниже, чем в январе 2021 года, когда был пик. Смертность снизилась в 21 раз. Ковид гуляет волнами: весной было затишье, летом подьем, сейчас опять идет волна. 

Чили. Страна с вакцинацией более 80%. Наибольший уровень  наблюдали в апреле: более 200 тысяч. Сократилась почти в три раза. Смертность в июне прошлого года была на максимуме. Сейчас смертей почти в 8 раз меньше. Количество больных упало, когда вакцинировали 60%, но немного поднимается с ноября. Смертность снизилась с сентября. 

Испания. Старушка-Испания болеет. Но намного меньше, чем в январе. По сравнению с началом года больных в 7 раз меньше. Смертность резко сократилась. Рекорд зафиксировали в апреле 2020: более 16 тысяч. От ковида сейчас умирают в 27 раз реже, чем в пиковые даты. Смертность пошла вниз с мая. Заболеваемость пошла вниз, когда вакцинированных стало более 60% - с августа. 

Катар. Небольшая страна с населением около 3 млн человек. За ноябрь 1 смерть. А заболевших - около 4 тысяч. Вакцинация - более 78%. Больше всего заболевших было в мае 2020 года. Тогда болело в 11 раз больше. А в апреле этого года смертей было более 160 против 1 случая сейчас. Заболеваемость сразу пошла вниз с начала вакцинации, с июня, когда вакцинировали 70%. Смертность пошла вниз с июля.

Китай. В Поднебесной перестали умирать от ковида. А заболевших - капля в море. При этом обязательной вакцинации нет, но есть много правил, касающихся ПЦР и приезжих. В феврале позапрошлого года смертей было более 2600. А пик заболеваемости - 70 тыс человек за февраль 2020.

Япония. Страна самураев показывает почти такой же уровень заболеваемости, как и крошечная Исландия. Смертей больше: более сотни за месяц. В Японии вакцинированы 77% и уже сняли маски и ограничения. Но еще в августе заболевших было более полмиллиона, а смертей в мае - почти 3 тысячи. В октябре корона куда-то исчезла. То есть снятие ограничений не привело к резкому росту смертности или заболеваний. 

Дания. Сейчас идет пик заболеваемости, он начался с октября: как раз ноябрь вышел на максимум, почти под 100 тысяч. Но уровень смертности низкий: за месяц 174 человека. А пик смертей пришелся на январь этого года: почти в 5 раз больше. Уровень вакцинированных - почти 77%. 

Бутан. Крошечное закрытое от всех королевство с министерством счастья. Привилось почти 74% населения. Максимум болели в мае: сейчас в 28 раз ниже. Заболеваемость упала после прививок, которые делали летом.

Австралия. Не было короны с октября прошлого года по лето нынешнего: и тут пошел подъем. Октябрь и ноябрь - не самые благоприятные месяцы. Смертность была высокой в августе прошлого года: сейчас в 1,6 раза меньше. Привито почти 74% населения. 

Финляндия. Привитых 73%, пик заболеваемости как раз пришелся на этот ноябрь: почти 25 тысяч. Смертность ниже чем раньше: самый пик был в апреле 2020 года. Медленный уверенный рост с лета, ускорившийся осенью. 

Италия. Страна-рекордсменка, на которую с ужасом смотрели в самом начале. Строгие правила с гринпасами не дают жизни не вакцинированным. Уровень вакцинации - 73%. Пик заболеваемости был год назад: около миллиона за ноябрь. В этом ноябре - в 3,7 раза меньше больных. Смертность зашкаливала в декабре 2020 года. Сейчас она ниже в 11 раз. Упал уровень заболеваемости после начала вакцинации, но он скачет волнами и сейчас идёт в рост.

Нидерланды. Несмотря на 73% привитого населения, пик заболеваемости идёт сейчас. За ноябрь заболело полмиллиона человек. Но смертность среди них невысокая. А если сравнить с пиковым апрелем 2020 года, она ниже в 4 раза. Заболеваемость только пошла в рост с октября, до этого было все спокойно. 

Норвегия. Привитая на 71%, тоже показывает рекорд по заболеваемости на ковид: более 50 тысяч в ноябре. В стране сняли все ограничения. Смертность невысокая. Но она не зашкаливала и раньше: в апреле 2020 было 171 умерших от ковид, хотя больных было меньше. За последний месяц - 150. 

Франция. Имеет 70% уровень вакцинации и пик заболеваемости, пришедшийся на апрель 2021 года. В ноябре болело в 2 раза меньше. Уровень смертности тоже ниже в разы: в апреле 2020 был максимальный пик, сейчас в 16 раз меньше. Смертность стала меньше после 60% вакцинации. 

Германия. Вышла в ноябре на рекорд заболеваемости: более миллиона немцев с ковидом. Но такой смертности, как в пиковый январь 2021, когда умерло более 20 тыс человек, нет. Но смертность при этом невысокая: она ниже почти в 5 раз по сравнению с январем.

Швеция. Вакцинированы - 68%. Заболеваемость есть, но не так, как раньше. Например, в декабре 2020 почти 200 тысячи больных, сейчас 27 тысяч. Рекорд смертности зафиксировали до вакцинации: около 3 тысяч. За этот ноябрь - 120. То есть в 23 раза меньше. Заболеваемость поползла вверх резко в ноябре. 

Швейцария. Пик заболеваемости пришелся на ноябрь прошлого года. Сейчас меньше в 1,5 раза. А смертей уменьшилось в 10 раз по сравнению с самым черным месяцем: декабрем 2020.

Аргентина. Привитых - 65% населения. Самыми черными были весенне-летние месяцы, май и июнь. В мае болело в 20 раз больше, чем сейчас. А в июне смертей было больше в 27 раз, чем в ноябре. Заболеваемость резко упала с достижении 40% вакцинированных.

Израиль. Привитых - 63%. Смертей - 104 за месяц, заболеваемость - более 16 тыс. Но это намного меньше по сравнению с январем 2021, когда только начинали прививаться. Тогда болели в 13 раз больше, а смертность была выше в 14 раз. С июля по ноябрь была волна, сейчас упала. 

Литва. И уровень вакцинации, и уровень заболеваемости довольно высоки. Привитых - более 63%. Болеет - почти 65 тыс. Это не так далеко от рекорда декабря 2020, когда ковид нашли у 80 тыс человек. Уровень смертности сейчас ниже в 1,3 раза.

Греция. Пошла в ноябре на рекорд заболеваемости. Уровень смертности ниже чем в черном декабре 2020, но не намного. Смертей за месяц более 2 тысяч, а декабрьский рекорд был около 2500. Уровень смертности выше чем в июне. 

Латвия. Рекордным по заболеваемости в стране с вакцинацией 62% стал именно октябрь. Но смертность стала рекордной в ноябре. Рост пошел с осени. 

Оман. Далекая арабская страна еще в июне этого года имела  50 тысяч случаев коронавируса. Сейчас корона испарилась до 300 за ноябрь. Смертность в июне была в 377 раз ниже: в нынешнем ноябре диагноз “умер от короны” поставлен всего двоим. А в пиковый июнь - 755. С началом вакцинации заболеваемость пошла вниз, хотя  она всего лишь около 30%. Магия. 

Турция. Несмотря на вакцинацию 60% и строгие правила, показатели не спешат особо снижаться. Да, болеют в 2 раза меньше, если сравнивать с пиком заболеваемости, пришедшимся на декабрь 2020. Смертность  —   более 6 тыс человек, тогда как  максимально она достигала 8,5 тыс в апреле. Заболеваемость резко пошла вверх в июле.  Своего пика достигла в сентябре, хотя 44% уже были вакцинированы. 

США. Вакцинированы 59%. Когда смотришь на цифры, немного пугаешься: более 2 млн заболевших за ноябрь и 30 тысяч смертей. Но с учетом количества населения, процент небольшой. В целом, показатели ниже, чем были до вакцинации. Смертность в январе 2021 года была в три раза выше, максимальная заболеваемость в декабре - тоже в три раза. Летом было все спокойно.

 

А вот так, согласно с исследованиями, выглядит смертность среди вакцинированных и невакцинированных в США. Самый низкий показатель смертности по этим даным, у тех, кто укололся модерной. Данные проекта ourworldindata.org.

Польша. У нашей соседки и кормилицы заробитчан коронавирус тоже не спешит уходить. В ноябре - полмиллиона заболевших. Тогда как максимальный рекорд был год назад: 600 тысяч. Зато смертность намного ниже: почти в три раза по сравнению с пиковым апрелем. С осени - рост заболеваемости и смертности. 

Россия. Это мировой рекордсмен по ковиду. Более миллиона больных и 35 тысяч смертей. Ноябрь стал для россиян самым пиковым и по заболеваемости, и количеству умерших. Но и уровень вакцинации в 39% оставляет желать лучшего. И рост вакцинации, и рост заболеваемости и смертности растут одновременно. 

Индия. Одна из самых густонаселенных стран мира привилась только на треть. Но сейчас по сравнению с тем, что наблюдалось полгода назад, все спокойно. Смертность в пиковом мае была в 10 раз выше. А заболеваемость - выше в  28 раз. Заболеваемость снижалась с увеличением вакцинации. 

Грузия. Что-то нехорошее творится в Грузии, которая вакцинирована почти так же, как и Украина: 26%. Рекорд заболеваемости зарегистрировали в августе, и с тех пор она не спешит особо снижаться. А смертность в ноябре побила рекорды: около 2 тысяч человек. 

Украина. Не дотянула по вакцинации пока до 25%. Нынешний ноябрь стал рекордным: более полмиллиона заразившихся. И побил рекорды по смертям: под 20 тысяч за месяц.

  

Зимбабве. Далекая африканская страна вакцинирована почти как Украина. 1 тысяча заболевших за месяц против 59 тысяч больных в июле. Смертей стало меньше, чем в июле, в 58 раз. Магия.

Египет. Вакцинация - всего 14%. Смертность от ковида близка к рекордному июню 2020: 1812 человек против 1994. Заболеваемость упала в 1,5 раза по сравнению с пиковым июнем. Но уровень умерших среди заболевших самый высокий: более 6%. 

Армения. Вакцинированных - 12,8%. Пиковые месяцы по заболеваемости - октябрь и ноябрь этого года. Число смертей больше всего в нынешнем ноябре - более тысячи человек, что не так и мало, учитывая численность населения страны.

Замбия. Что-то удивительное творилось на африканском континенте до прихода нового штамма. Больных летом у них было под 60 тысяч в месяц, а в ноябре нет и полусотни. Смертность по сравнению с июнем уменьшилась в 170 раз… Вакцинированных при этом менее 4%. Магия.

 

Осторожно, страны закрываются: появился"омикрон"

Новая разновидность короны, получившая название "омикрон", впервые была выявлена в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября. ВОЗ присвоила статус "вызывающей беспокойство".

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций этот вариант коронавируса может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире вариант "дельта".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения этим вариантом коронавируса ученые пока не проанализировали.

Между тем в национальном объединении медработников ЮАР SAMA сообщили, что по первым результатам наблюдения за состоянием пациентов, у которых подтвердилось заражение новым вариантом коронавируса, "омикрон" не ведет к серьезным осложнениям. При этом глава SAMA Анжелик Кутзее подчеркнула, что исследования этого варианта SARS-CoV-2 пока находятся на очень ранней стадии.

Встал вопрос о том, эффективны ли вакцины от нового штамма. Отмечают, что из-за низкого уровня вакцинации в Южной Африке пока сложно сделать заключения. Производители вакцин собираются разрабатывать новые варианты. 

«Омикрон»  нашли Канаде, Франции и Швейцарии,  Австралии, Гонконге. Вирус обнаружен у мужчины, прилетевшего 24 ноября из Нигерии. Первые случаи «омикрона» также выявлены в Португалии. Заражёнными оказались 13 игроков и сотрудников футбольного клуба «Белененсеш». Шесть заболевших также обнаружены в Шотландии.

Тем временем многие страны закрылись от стран Южной Африки: США, Евросоюз и Канада. Австралия на две недели отменила авиарейсы из стран региона, Япония с субботы, 27 ноября, ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами. Израиль временно закрылся для всех туристов. А в Марокко власти приняли решение приостановить все прямые пассажирские рейсы в королевство. To be continued. 


*Цифры и рейтинги постоянно меняются. Данные с 29 октября по 29 ноября. Если выборка захватит другой день, то цифры будут немного другими и страны могут незначительно поменять проценты заболевших/умерших. Использованы данные https://www.jhu.edu/ и https://www.worldometers.info/coronavirus.

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Автор: Елена ЯРЕМКО
Теги: коронавірус вакцинація
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