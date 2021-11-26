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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Скільки на Полтавщині коштує лікування COVID-пацієнта

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 416 Коментарів: 2

 

Витрати на лікування супутніх патологій лягають на пацієнтів

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак поінформував, скільки коштує лікування COVID-пацієнта на Полтавщині. Останнім часом його вартість різко зросла з кількох причин.

На жаль, мутований вірус частіше призводить до тяжкого перебігу та ускладнень у вигляді тотального та субтотального ураження легень із розвитком тяжкої дихальної недостатності. Частіше трапляються тромбози. Значно вища контагіозність: один хворий заражає 10-15 оточуючих і вже через 3 доби кожен із них починає інфікувати інших. Зросла смертність: у вересні померло 50 мешканців області, у жовтні – 372, за першу декаду листопада – 345, - сказав Лисак.

Він розповів, що змінилися клінічні прояви коронавірусної хвороби. Рідше зустрічаються втрата нюху та смаку, а до підвищення температури, головного болю, нежитю, болю в горлі додалися кишкові розлади, що потребує диференціальної діагностики з гострими респіраторними захворюваннями та кишковими інфекціями.

Відповідно змінилися й підходи до лікування. По-перше, потрібно значно більше кисню. Його витрачається подекуди до 20 тонн на добу, вартість однієї тонни – 9 тисяч гривень. Крім того, в область надійшли нові препарати біовен і ремдесивір.

Медик повідомив, що лікування одного хворого з тяжким перебігом COVID-19 коштує в середньому 44,5 тисячі гривень. Перебіг середньої тяжкості – це близько 15 тисяч.

Ковід-пакетом від НСЗУ не передбачені витрати на лікування супутніх неврологічних, серцево-судинних, онкологічних та інших патологій. А вони бувають різного ступеня тяжкості, тому до лікування залучаються додаткові препарати, не передбачені протоколом. В середньому їх вартість становить близько 3 тисяч гривень. На жаль, ці витрати лягають на пацієнтів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: volynnews.com
Теги: коронавірус коронавирус лікування лечение пациенты
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Коментарі: 2

3 860
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:55

вакцинаторы,что будете делать теперь? ---

Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

7 9
1 383
hunter:
Сьогодні, 10:42

Цитата: zzzzzz

вакцинаторы,что будете делать теперь? ---

Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

Да ладно,чинуши закупили 25лямов вакцин,будут колоть каждый месяц всем.


3 1

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