Скільки на Полтавщині коштує лікування COVID-пацієнта

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак поінформував, скільки коштує лікування COVID-пацієнта на Полтавщині. Останнім часом його вартість різко зросла з кількох причин.
Він розповів, що змінилися клінічні прояви коронавірусної хвороби. Рідше зустрічаються втрата нюху та смаку, а до підвищення температури, головного болю, нежитю, болю в горлі додалися кишкові розлади, що потребує диференціальної діагностики з гострими респіраторними захворюваннями та кишковими інфекціями.
Відповідно змінилися й підходи до лікування. По-перше, потрібно значно більше кисню. Його витрачається подекуди до 20 тонн на добу, вартість однієї тонни – 9 тисяч гривень. Крім того, в область надійшли нові препарати біовен і ремдесивір.
Медик повідомив, що лікування одного хворого з тяжким перебігом COVID-19 коштує в середньому 44,5 тисячі гривень. Перебіг середньої тяжкості – це близько 15 тисяч.
Ковід-пакетом від НСЗУ не передбачені витрати на лікування супутніх неврологічних, серцево-судинних, онкологічних та інших патологій. А вони бувають різного ступеня тяжкості, тому до лікування залучаються додаткові препарати, не передбачені протоколом. В середньому їх вартість становить близько 3 тисяч гривень. На жаль, ці витрати лягають на пацієнтів.
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