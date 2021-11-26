Ferrexpo очолила рейтинг ГМК-компаній, дружніх до родин

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Компанія Ferrexpo увійшла у топ 4 компаній дружніх до родин в Україні та очолила рейтинг у гірничо-металургійному секторі. 23 листопада 2021 року відбулася офіційна презентація результатів дослідження та оголошення переможців. Опитування було проведено Центром Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні UNFPA. В опитуванні взяли участь 50 компаній з 16 секторів економіки.

Підприємства групи ( Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК) реалізовують політику, спрямовану на підтримку працівників та працівниць із сім’ями. У компанії використовують найкращі практики, щоб створити кращі передумови для задоволення потреб людей у компанії.

Для балансу між роботою та особистим життям на рівні корпоративної культури підтримується взаємна повага до особистого часу людини, тому не прийнято турбувати колегу або колежанку після закінчення робочого дня, у вихідні або під час відпустки, звичайно за вийнятком екстренних виробничих ситуацій. Вже третій рік поспіль діє програма добробуту працівників, проводяться навчальні вебінари про фізичне та ментальне здоров’я, фінансову грамотність. На постійній основі діє лінія психологічної підтримки, куди може звернутись кожен працівник або працівниця.

Задля збереження та покращення фізичного здоров’я персоналу у компанії Ferrexpo діє розширена програма медичного страхування життя та здоров’я, проводиться медичне обстеження на власній медико-санітарній базі із новітнім обладнанням, надається можливість безкоштовного відвідування плавального басейну, пільгові путівки на оздоровлення та заняття у спортивному комплексі.

Компанія Ferrexpo є лідером в Україні із впровадження принципів гендерної рівності та інклюзивності. Жінкам компанії надається всебічна підтримка для їх максимальної самореалізації як вдома, так і на роботі. Більше 160 жінок проходять навчання у школі жіночого лідерства Fe_Munity, де вони отримують підтримку та мотивацію. Для жінок у декреті можлива дистанційна робота або гнучкий графік роботи. Реалізована програма «Чоловічий декрет» - якщо сімейна пара працює на підприємстві, і заробітна плата чоловіка вища, за участі у програмі дружина отримуватиме компенсацію у зарплаті доки чоловік у декреті, щоб сімейний бюджет не постраждав.

У Ferrexpo діє ряд пільг згідно з умовами колективного договору, окрім того, що закріплено законодавством. Наприклад, матеріальна виплата у зв’язку із вступом у шлюб, батькам першокласника, новорічні подарунки та пільгові путівки на оздоровлення для дітей, фінансова допомога працівникам у важких життєвих обставинах.

Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту ПрАТ «Полтавський ГЗК», група Ferrexpo: