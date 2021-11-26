Двоє борців з Кременчука завоювали нагороди в Кубку України

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 78

У Харкові відбувся Кубок України з греко-римської боротьби серед юніорів 2002-2004 р.н. У змаганнях взяли участь спортсмени з Кременчука, які завоювали дві «бронзові» нагороди. До змагань обох призерів готував тренер Сергій Бузько.

Кременчужанин Владислав Іваніна став третім у ваговій категорії до 72 кг. Він переміг киянина Івана Ковальчука, Сергія Шкуратова з Київщини, та Владислава Отечка з Краматорська. У півфіналі Владислав поступився киянину Ірфану Мірзоєву. У «бронзовому фіналі» Владислав Іваніна переміг киянина Сеймура Мамедова.

Андрій Кондюхов з Кременчука став третім у ваговій категорії до 82 кг. Він у першому поєдинку поступився Артуру Овсепяну із Запоріжжя, але у поєдинку за «бронзу» здолав Іларіона Турчаннікова з Харкова.