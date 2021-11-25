Шестеро кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 1 154

Сьогодні, 25 листопада, в Кременчуці зареєстрували 108 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 59 жінок віком від 19 до 87 років, 44 чоловіка віком від 19 до 77 років та 5 дітей віком від 4 до 15 років. Із них 97 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 11 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 249 пацієнтів. Одужало 290 пацієнтів.

На жаль, померло 6 кременчужан: 4 жінки віком від 72 до 84 років та 2 чоловіків віком від 45 до 81 року. Із числа померлих - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 15 909 випадків хвороби: одужало 12 024, померло 502.