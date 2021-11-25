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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Шестеро кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 1 154

 

Одужало 290 пацієнтів

Сьогодні, 25 листопада, в Кременчуці зареєстрували 108 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 59 жінок віком від 19 до 87 років, 44 чоловіка віком від 19 до 77 років та 5 дітей віком від 4 до 15 років. Із них 97 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 11 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 249 пацієнтів. Одужало 290 пацієнтів.

На жаль, померло 6 кременчужан: 4 жінки віком від 72 до 84 років та 2 чоловіків віком від 45 до 81 року. Із числа померлих - жодного вакцинованого.

Шукаємо померлих: чи дійсно вакциновані кременчужани, які померли через COVID, не потрапляють до статистики
Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 15 909 випадків хвороби: одужало 12 024, померло 502.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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