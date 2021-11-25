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На вулиці Пушкіна горіла малосімейка: евакуювали п'ятьох людей

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 457

 

Ніхто не постраждав

25 листопада у малосімейці на вулиці Пушкіна, 9 о 14.44 загорілася кухня; з пожежі рятувальники евакуювали п'ятьох людей. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України.

40 хвилин десять вогнеборців гасили полум'я. Вогонь знищив крісло, стіл та частково покриття підлоги, закоптив стіни та стелю на площі 20 кв. м, пошкодив вживані речі, 6 стільців, мікрохвильову піч, газову плиту, холодильник, навісні шафи.

Люди не постраждали. Причина займання встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар малосемейка кухня
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