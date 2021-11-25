У Кременчуці вшанували пам'ять жертв Голодомору, який забрав життя мільйонів людей

25 листопада у Кременчуці вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Кременчуцька громада зібралася біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, що на вулиці Соборній, та поклала квіти до його підніжжя.
У 90-х роках студенти Кременчуцького національного університету ім. Остроградського записали спогади очевидців, які пережили Голодомор; потім їх видали трьома книгами. І сьогодні троє студенток зачитали їх для присутніх.
Крім того, настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон справив панахиду, аби спочили з миром усі, хто помер тоді від голоду та репресій. Разом з ним молилися і кременчужани.
Під час заходу говорили про те, що голодомор організував радянський тоталітарний режим для боротьби із політичними опонентами, він цілеспрямовано нищив український народ у кількох напрямках.
В Україні з кінця 20-х років нищили інтелігенцію (мозок нації), потім взялися за священників, українську церкву (душу нації), з 1929 року знищували заможні українські господарства (так зване розкуркулення), селян масово зганяли у колгоспи. Люди не бажали цього терпіти – і бунтували: в селах нашої країни відбулося 945 повстань – піднімався український національний дух.
У 1932 році радянський політичний режим видав спеціальні постанови для України і для Кубані, де жили етнічні українці.
По-перше, був створений штучний голод. Пізньої осені 1932 року вийшли постанови про подвірні обходи, коли озброєні люди перевіряли домівки селян і забирали у них всю їжу, яку знаходили. Голодомор забрав життя мільйонів людей, зокрема, і молодих, що підірвало генофонд української нації.
По-друге, економічна блокада, коли з голодного пекла люди не могли вирватися, бо Україна була оточена загороджувальними загонами, були оточені й великі пересадочні залізничні вузли, села заносили на «чорні дошки».
По-третє, інформаційна блокада, коли світ не знав (чи, можливо, не хотів знати) про те, що відбувалося в нашій країні. Британський журналіст Ґарет Джонс поплатився життям за те, що поінформував світ про трагедію в Україні.
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