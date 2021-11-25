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Для чого до Кременчука завітав представник Мінцифри Мстислав Банік

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 390

 

Керівник з розвитку електронних послуг розповів про COVID-сертифікати, офлайн-пункти підтримки та плани на майбутнє

До кременчуцького пункту Команди підтримки «Дії», що знаходиться в Міському палаці культури, 25 листопада завітав керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

Місце обрали не випадково - адже тут знаходиться Центр вакцинації, і саме тут кременчужани можуть отримати пораду від волонтера щодо того, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія» одразу після щеплення. Слід зазначити, що візит був досить спонтанний: навіть волонтер пункту підтримки до останнього не знав, що він відбудеться.

Під час зустрічі з журналістами пан Банік розповів про останні досягнення Мінціфри щодо COVID-сертифікатів. Так, навіть ті, хто не має смартфона або не бажає користуватися мобільним додатком, можуть зайти на портал «Дії» та згенерувати сертифікат у форматі .pdf, а потім його роздрукувати. Дизайн такого сертифіката створений за зразками подібних сертифікатів в ЄС, він містить QR код.

Але слід зазначити, що на порталі можна згенерувати лише міжнародний COVID-сертифікат, який має більше відомостей про вакцинацію, але не містить фотографії власника.

Зараз Мстислав Банік має досить насичений графік - адже пункти підтримки відкриваються по всій Україні.

- Сьогодні вранці ми в Полтаві були, зараз тут, а завтра вже будемо у Дніпрі. Це - гарний привід побачитися з нашими волонтерами і привернути увагу до пуктів підтримки. Адже у людей часто виникають проблеми з використанням «Дії»

Відповідаючи на питання журналістів, пан Банік розповів і про програму виплат вакцинованим громадянам, анонсовану Президентом. Так, вона діятиме протягом року, тож гроші встигнуть отримати усі. Але деталі щодо механізму виплат наразі допрацьовуються.

Ігор Панченко, заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрової трансформації, розповів журналістам про те, що незабаром у Кременчуці відкриється центр «Дія.Бізнес».

Центр «Дія.Бізнес»‎ у Кременчуці: Мінцифри презентувало дизайн-проєкт

Депутатка Полтавської ОДА Юлія Цибульська додала, що технічне відкриття цього Центру відбудеться вже 29 листопада на базі ТРК «Галактика»:

- Дизайн та функціональність приміщень повністю відповідає розробкам Мінцифри, зараз наша команда проходить навчання. Технічне відкриття - це бета-тест, щось на кшталт краш-тесту для нашої команди. А для людей ми відкриємось десь в середині грудня.

Після зустрічі Мстислав Банік знайшов час, аби завітати до редакції «ТелеграфЪ», тож слідкуйте за нашими наступними публікаціями.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Мінцифри цифровізація Дія пункт підтримки
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