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У Кременчуці працює 20 хабів цифрової освіти: як їх знайти

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 370

 

Повний перелік усіх хабів цифрової освіти, графік їхньої роботи, адреси та номери телефонів можна подивитися на інтерактивній карті

За повідомленням Мінцифри, хаби цифрової освіти запрацювали в усіх громадах Полтавщини, з них 20 - у Кременчуці. Загалом в області функціонують понад 380 хабів, із них 95% розташовані на базі бібліотек.  Також хаби можна знайти в ЦНАПах, приватних компаніях, громадських організаціях тощо.

 

Повний перелік усіх хабів цифрової освіти можна подивитися на інтерактивній карті за посиланням.

Зокрема, на цій карті можна побачити графік роботи кожного хабу, адресу, номер телефону для попереднього запису та електронну пошту.  

Щоб долучитися до національного проєкту Дія.Цифрова освіта та стати хабом цифрової освіти, необхідно заповнити онлайн-форму.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: цифрова освіта цифровізація Мінцифри
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