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$600 за чашку, медоводка та голови котів: «Крафтові мандри» на Полтавщині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 488

  Євген Синельников завітав і до фонтану «Єдність», який більш відомий як «Фонтан за мільйон», адже його реставрація коштувала 1 мільйон доларів

Шоу «Крафтові мандри» завітало до Полтавської області й дізнавлося про локальних виробників меду, молочної продукції, посуду, ножів, декору та органічного зерна. Мандрівник Євген Синельников у своєму травел-шоу розповідає про українських виробників крафтової продукції. 

Він завітав до пасічниці Марії Мосейчук, яка вже кілька років займається виробництвом меду. Також до гончара Павла, який у глухому хуторі виробляє посуд нестандартної й дивної форми. Цікаво, що його посуд замовляють з усього світу, а найдорожча чашка, яку той продав, коштувала - $600. 

Коваль Владислав Вишневецький виготовляє ножі та холодну зброю, які відомі в усьому світі. 

А ось художниця Нато Мікеладзе разом з Юліаною Безсмертною роблять настінний керамічний декор у вигляді тваринок. Голови фазанів, хамелеонів, котів та коней дуже популярні в Америці.

Цього року Тетяна Дядечко відкрила крафтову крамницю сиру та хліба, де можна придбати кисломолочну продукцію без зайвих домішок, термін зберігання якої становить 10 днів. 

Завітав Євген й до Олександра Тонких, який вирощує органічні крупи. Земля на якій ростуть культури - 40 років не оброблялася неорганічними добривами, а корови, від яких беруть органічне добриво, їдять корми з тієї ж землі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтавщина
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