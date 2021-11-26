Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди в Кубку України з таеквон-до ІТФ

Спортсмени з Кременчука змагалися в Кубку України з таеквон-до ІТФ. Під керівництвом тренерів Артема Григоряна та Юрія Вдовицького спортсмени виступили у Дніпрі та Івано-Франківську.
12 листопада в Івано-Франківську відбувся Кубок України серед юнаків, юніорів та дорослих з таеквон-до ІТФ.
Наші спортсмени вдало виступили у цих змаганнях і посіли такі місця:
18-20 листопада у Дніпрі відбувся Кубок України серед юнаків з таеквон-до ІТФ. У цих змаганнях кременчужани посіли наступні місця:
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