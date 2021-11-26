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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди в Кубку України з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 307

 

Спортсмени змагалися у Дніпрі та Івано-Франківську

Спортсмени з Кременчука змагалися в Кубку України з таеквон-до ІТФ. Під керівництвом тренерів Артема Григоряна та Юрія Вдовицького спортсмени виступили у Дніпрі та Івано-Франківську.

12 листопада в Івано-Франківську відбувся Кубок України серед юнаків, юніорів та дорослих з таеквон-до ІТФ.

Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ

Наші спортсмени вдало виступили у цих змаганнях і посіли такі місця:

  • Владислав Турков - І місце;
  • Руслан Біленький - І місце;
  • Анастасія Бормошева - І місце та ІІ місце;
  • Герман Воякін - І місце;
  • Марія Короткова - І місце;
  • Викторія Залавская - ІІ місце;
  • Олексій Каплунов - ІІ місце;
  • Артур Костіков - ІІІ місце;
  • Данило Гела - ІІІ місце;
  • Карина Борщ - ІІІ місце.

 

18-20 листопада у Дніпрі відбувся Кубок України серед юнаків з таеквон-до ІТФ. У цих змаганнях кременчужани посіли наступні місця:

  • Максим Ляш - І місце;
  • Дмитро Головко - І місце;
  • Рамір Кривоніс - І місце;
  • Аліса Літвінчук - І місце;
  • Єлизавета Красій - ІІ місце;
  • Владислав Швидь - ІІ місце;
  • Аліна Скриль - ІІІ місце;
  • Кіра Шапочка - ІІІ місце;
  • Олександра Кононенко - ІІІ місце;
  • Нікіта Бушуєв - ІІІ місце;
  • Анастасія Бобло - ІІІ місце.
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Автор: Альона Душенко
Теги: тхеквондо таеквон-до ІТФ
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