Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди в Кубку України з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 307

Спортсмени змагалися у Дніпрі та Івано-Франківську

Спортсмени з Кременчука змагалися в Кубку України з таеквон-до ІТФ. Під керівництвом тренерів Артема Григоряна та Юрія Вдовицького спортсмени виступили у Дніпрі та Івано-Франківську.

12 листопада в Івано-Франківську відбувся Кубок України серед юнаків, юніорів та дорослих з таеквон-до ІТФ.

Наші спортсмени вдало виступили у цих змаганнях і посіли такі місця:

Владислав Турков - І місце;

Руслан Біленький - І місце;

Анастасія Бормошева - І місце та ІІ місце;

Герман Воякін - І місце;

Марія Короткова - І місце;

Викторія Залавская - ІІ місце;

Олексій Каплунов - ІІ місце;

Артур Костіков - ІІІ місце;

Данило Гела - ІІІ місце;

Карина Борщ - ІІІ місце.

18-20 листопада у Дніпрі відбувся Кубок України серед юнаків з таеквон-до ІТФ. У цих змаганнях кременчужани посіли наступні місця: