У Кременчуці стане на одну станцію для зарядки електромобілів більше

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 470

На вулиці Перемоги, в районі будинку №9/1 розмістять станцію для зарядки електромобілів. Дозвіл на розміщення такої станції у виконкому попросила ГО «ЙОД». Зарядний пристрій має з'явитися вже через кілька тижнів.

Як доповів під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький, громадська організація встановлює станцію в рамках дослідження — як пілотний проєкт, що має на меті розширювати зелену енергетику.

Надавши дозвіл, виконком зобов`язав ГО «ЙОД» укласти договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука та забезпечити сплату пайової участі (внеску). За електроенергію ГО сплачуватиме за рахунок користувачів станції.



