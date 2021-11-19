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Кременчук, Споживач

У Кременчуці стане на одну станцію для зарядки електромобілів більше

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 470

 

Станцію розмістить громадська організація «ЙОД» як пілотний проєкт

На вулиці Перемоги, в районі будинку №9/1 розмістять станцію для зарядки електромобілів. Дозвіл на розміщення такої станції у виконкому попросила ГО «ЙОД». Зарядний пристрій має з'явитися вже через кілька тижнів.

Як доповів під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький, громадська організація встановлює станцію в рамках дослідження — як пілотний проєкт, що має на меті розширювати зелену енергетику.

Надавши дозвіл, виконком зобов`язав ГО «ЙОД» укласти договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука та забезпечити сплату пайової участі (внеску). За електроенергію ГО сплачуватиме за рахунок користувачів станції.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: carpoint-e.com.ua
Теги: зарядна станція електромобіль
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