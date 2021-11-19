Де в Кременчуці можна нормально посидіти: два туалети увійшли у список кращих в країні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 606 Коментарів: 2

Шкода, що у жодному освітньому чи культурному закладі Кременчук не отримав нагороди...