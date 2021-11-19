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Кременчук, Споживач

Де в Кременчуці можна нормально посидіти: два туалети увійшли у список кращих в країні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 606 Коментарів: 2

 

Шкода, що у жодному освітньому чи культурному закладі Кременчук не отримав нагороди...

19 листопада команда Best WC оголосила переможців Всеукраїнського конкурсу «Найкраща туалетна кімната Best WC 2021». Претенденти змагалися в 6 категоріях: освітні заклади, медичні заклади, культурні заклади, заклади харчування, держустанови, ТРЦ та громадські вбиральні. В результаті 94 заклади отримали відзнаки. Впізнати їх ви зможете завдяки спеціальним наліпкам.

Кременчуцькі туалети відзначилися у 2 номінаціях:

  • Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни відзначили у категорії «медичні заклади»;
  • Центр надання адміністративних послуг на вул. Гагаріна, 14 - у категорії «держустанови».

Шкода, що у жодному освітньому чи культурному закладі Кременчук не отримав нагороди. Про громадські вбиральні взагалі мовчимо. Але надіємось, що в наступному році комфортних вбиралень у місті стане більше.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: туалети рейтинг
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Коментарі: 2

70
waxettio:
Сьогодні, 13:45

маладетс Виталька и да возрадуется его фиолетовый электорат, который его выбрал. можете возрадоваться и поставить дома виртуальный кубок/номинацию за лучшую пАрАшУ!!!


10 2
3 820
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:57

дОжили....


5 3

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