Де в Кременчуці можна нормально посидіти: два туалети увійшли у список кращих в країні

19 листопада команда Best WC оголосила переможців Всеукраїнського конкурсу «Найкраща туалетна кімната Best WC 2021». Претенденти змагалися в 6 категоріях: освітні заклади, медичні заклади, культурні заклади, заклади харчування, держустанови, ТРЦ та громадські вбиральні. В результаті 94 заклади отримали відзнаки. Впізнати їх ви зможете завдяки спеціальним наліпкам.
Кременчуцькі туалети відзначилися у 2 номінаціях:
Шкода, що у жодному освітньому чи культурному закладі Кременчук не отримав нагороди. Про громадські вбиральні взагалі мовчимо. Але надіємось, що в наступному році комфортних вбиралень у місті стане більше.
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