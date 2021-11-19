На Полтавщині випав перший сніг й дороги засипали сіллю

Сьогодні, 19 листопада, вночі розпочали осінньо-зимове утримання автодоріг державного значення. У зв'язку з погіршенням погодних умов підрядні організації проводили обробку проїзної частини протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
В роботі було задіяно 43 механізми та 57 людей. Протягом ночі використано майже 566 тонн піщно-соляної суміші. Працювали на автодорогах:
Мешканці Полтави у соцмережах ділилися світлинами першого снігу.
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