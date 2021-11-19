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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині випав перший сніг й дороги засипали сіллю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 950

 

Де вночі сніжило

Сьогодні, 19 листопада, вночі розпочали осінньо-зимове утримання автодоріг державного значення. У зв'язку з погіршенням погодних умов підрядні організації проводили обробку проїзної частини протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

В роботі було задіяно 43 механізми та 57 людей. Протягом ночі використано майже 566 тонн піщно-соляної суміші. Працювали на автодорогах:

  • М-03 Київ-Харків
  • Н-12 Суми-Полтава
  • Р-42 Лубни-Миргород-Опішня
  • Р-60 Кролевець-Пирятин
  • Т-17-05 Лохвиця-Гадяч.

Мешканці Полтави у соцмережах ділилися світлинами першого снігу.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: снігопад дороги
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