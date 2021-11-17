Обласна комісія перевірила спортмайданчики й з'ясує куди зник інвентар

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 722 Коментарів: 1

Спортивні майданчики встановлювали у межах Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020 роки

Вчора, 16 листопада, профільна комісія Полтавської облради перевірила стан новозбудованих спортивних майданчиків у Кременчуці. Як повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, за головування Олександра Алексюка відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Комісія перевірила стан готовності новозбудованих спортивних майданчиків, придбаних за кошти обласного бюджету в межах Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020 роки.

Комісія переглянула ліцеї № 6 «Правобережний», де мультифункціональний майданчик для ігрових видів спорту обладнано частково – без огорожі та системи освітлення, не встановлені тенісно-волейбольні стійки та сітка.

Не краща ситуація з майданчиком воркаут на вул. Олександра Білаша, 5 – замість передбаченого поліуретанового покриття використано щебінь.

На території Потоківської гімназії № 33 підготовлено стійку поверхню, але синтетичну траву укладено без склеювання. Разом з тим, відсутні огорожа та система освітлення майданчика.

Олександр Алексюк порушив питання зникнення інвентарю з спортивних майданчиків, придбаних для Кременчука.

Наразі комісія рекомендувала облдержадміністрації призупинити виділення для Кременчука спортивних майданчиків зі штучним покриттям, воркаутів та мультифункціональних майданчиків до повного усунення всіх недоліків Кременчуцькою міською радою.

Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації рекомендовано з’ясувати питання зникнення інвентарю спортивних майданчиків.