За два тижні рибоохоронці виявили 85 порушень на 407 тисяч гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 365 Коментарів: 1

У першій половині листопада на водоймах Полтавщини виявили 85 порушень, сума завданих збитків склала 407 тисячі гривень. Саме такі цифри повідомив Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.

Із загальної кількості викритих порушень:

25 - грубі порушення Правил рибальства, зокрема, вилов риби забороненими знаряддями лову чи перевищення добової норми лову у 3 кг (ч. 4 ст.85 КУпАП);

44 - порушення Правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП);

2 - незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП).

14 - факти виявлення безгосподарського майна.

Співробітники патруля вилучили 96 заборонених знарядь лову та 472 кілограми незаконно виловленої риби.

Нанесені браконьєрами збитки склали 407 458 гривень. Крім того, на громадян наклали штрафи на суму 4 063 гривень.