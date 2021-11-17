За два тижні рибоохоронці виявили 85 порушень на 407 тисяч гривень

Співробітники патруля вилучили 96 заборонених знарядь лову та 472 кілограми незаконно виловленої риби
У першій половині листопада на водоймах Полтавщини виявили 85 порушень, сума завданих збитків склала 407 тисячі гривень. Саме такі цифри повідомив Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.
Із загальної кількості викритих порушень:
Співробітники патруля вилучили 96 заборонених знарядь лову та 472 кілограми незаконно виловленої риби.
Нанесені браконьєрами збитки склали 407 458 гривень. Крім того, на громадян наклали штрафи на суму 4 063 гривень.
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