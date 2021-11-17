Не ковідом єдиним: на які інфекційні захворювання хворіли цьогоріч кременчужани

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 091 Коментарів: 3

Коментатори ТЪ періодично дорікають нам, що ми загострюємо увагу лише на коронавірусній інфекції і не даємо статистики щодо інших хвороб, на які хворіють кременчужани. Буцімто інші недуги «зникли з радарів». Проте це не так. Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив дані щодо того, якими інфекційними хворобами заражалися жителі Полтавщини, зокрема і Кременчука, протягом 9 місяців 2021 року – з січня по вересень.

Тож статистика така:

грип та гострі респіраторні інфекції – 144 647 випадків (найвищий показник захворюваності у Лубенському, Хорольському, Шишацькому, Гребінківському, Карлівському, Новосанжарському, Полтавському районах);

210 випадків туберкульозу (найбільше хворих у Гадяцькому, Лубенському, Оржицькому та Машівському районах);

140 випадків хвороби Лайма (найбільше у Зіньківському, Диканському, Решетилівському районах та Полтаві);

103 випадки сальмонельозу (найбільше у Великобагачанському районі, Полтаві та Горішніх Плавнях);

ротавірусні ентерити – 77 випадків (Решетилівський та Семенівський райони мають найвищий показник захворюваності);

гострі кишкові інфекції – 1 294 випадки (найбільше хворих у Решетилівському, Зіньківському, Пирятинському районах);

30 випадків вірусного гепатиту А (Зіньківський район – 2, Чутівський район – 1, Полтава – 9, Полтавський район – 15, Машівський район – 3);

11 випадків гострого вірусного гепатиту В (по одному випадку в Гадяцькому, Лубенському, Хорольському, Полтавському районах та Кременчуці , 6 випадків у Полтаві);

, 6 випадків у Полтаві); 24 випадки гострого вірусного гепатиту С (у Гадяцькому районі 2 випадки, Лубенському – 1 випадок, Диканському – 1 випадок, у Полтаві – 20 випадків);

вперше в житті людей встановили 39 випадків хронічного вірусного гепатиту В (по одному випадку в Хорольському, Решетилівському, Карлівському районах, по 2 випадки в Полтавському та Лубенському, по 3 випадки в Новосанжарському районі та Горішніх Плавнях, 8 випадків у Полтаві, 6 – у Гадяцькому районі, 12 випадків у Кременчуці );

); вперше в житті людей діагностували 62 випадки хронічного вірусного гепатиту С (найвищий показник захворюваності у Гадяцькому, Лубенському, Кобеляцькому районах та в Горішніх Плавнях);

62 випадки лямбліозу (Котелевський, Семенівський, Кременчуцький райони мають найвищий показник захворюваності);

райони мають найвищий показник захворюваності); короста – 35 випадків (2 у Пирятиському районі, 5 у Лубенському, 2 у Миргородському, 1 у Хорольському, 1 у Семенівському, 2 у Машівському, 1 у Полтавському районі, 1 у Кобеляцькому, 16 випадків у Кременчуці , 4 випадки у Полтаві;

, 4 випадки у Полтаві; педикульоз – 139 випадків (найвищий показник у Хорольському, Великобагачанському районах, Полтаві, Кременчуці , Горішніх Плавнях);

, Горішніх Плавнях); менінгококова інфекція – по одному випадку в Лубенському та Миргородському районах;

кашлюк – один хворий у Полтаві;

епідемічний паротит – один хворий на Миргородщині.

І звичайно, наостанок дані про COVID-19. Протягом 9 місяців цього року на цю недугу захворіло 44 975 жителів Полтавської області (найчастіше люди хворіли у Лубенському, Шишацькому, Полтавському районах, Полтаві та Горішніх Плавнях).