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Не ковідом єдиним: на які інфекційні захворювання хворіли цьогоріч кременчужани

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 091 Коментарів: 3

 

Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив статистику по області

Коментатори ТЪ періодично дорікають нам, що ми загострюємо увагу лише на коронавірусній інфекції і не даємо статистики щодо інших хвороб, на які хворіють кременчужани. Буцімто інші недуги «зникли з радарів». Проте це не так. Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив дані щодо того, якими інфекційними хворобами заражалися жителі Полтавщини, зокрема і Кременчука, протягом 9 місяців 2021 року – з січня по вересень.

Тож статистика така:

  • грип та гострі респіраторні інфекції – 144 647 випадків (найвищий показник захворюваності у Лубенському, Хорольському, Шишацькому, Гребінківському, Карлівському, Новосанжарському, Полтавському районах);

  • 210 випадків туберкульозу (найбільше хворих у Гадяцькому, Лубенському, Оржицькому та Машівському районах);
  • 140 випадків хвороби Лайма (найбільше у Зіньківському, Диканському, Решетилівському районах та Полтаві);
  • 103 випадки сальмонельозу (найбільше у Великобагачанському районі, Полтаві та Горішніх Плавнях);
  • ротавірусні ентерити – 77 випадків (Решетилівський та Семенівський райони мають найвищий показник захворюваності);
  • гострі кишкові інфекції – 1 294 випадки (найбільше хворих у Решетилівському, Зіньківському, Пирятинському районах);

  • 30 випадків вірусного гепатиту А (Зіньківський район – 2, Чутівський район – 1, Полтава – 9, Полтавський район – 15, Машівський район – 3);
  • 11 випадків гострого вірусного гепатиту В (по одному випадку в Гадяцькому, Лубенському, Хорольському, Полтавському районах та Кременчуці, 6 випадків у Полтаві);
  • 24 випадки гострого вірусного гепатиту С (у Гадяцькому районі 2 випадки, Лубенському – 1 випадок, Диканському – 1 випадок, у Полтаві – 20 випадків);
  • вперше в житті людей встановили 39 випадків хронічного вірусного гепатиту В (по одному випадку в Хорольському, Решетилівському, Карлівському районах, по 2 випадки в Полтавському та Лубенському, по 3 випадки в Новосанжарському районі та Горішніх Плавнях, 8 випадків у Полтаві, 6 – у Гадяцькому районі, 12 випадків у Кременчуці);
  • вперше в житті людей діагностували 62 випадки хронічного вірусного гепатиту С (найвищий показник захворюваності у Гадяцькому, Лубенському, Кобеляцькому районах та в Горішніх Плавнях);
  • 62 випадки лямбліозу (Котелевський, Семенівський, Кременчуцький райони мають найвищий показник захворюваності);
  • короста – 35 випадків (2 у Пирятиському районі, 5 у Лубенському, 2 у Миргородському, 1 у Хорольському, 1 у Семенівському, 2 у Машівському, 1 у Полтавському районі, 1 у Кобеляцькому, 16 випадків у Кременчуці, 4 випадки у Полтаві;
  • педикульоз – 139 випадків (найвищий показник у Хорольському, Великобагачанському районах, Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях);
  • менінгококова інфекція – по одному випадку в Лубенському та Миргородському районах;
  • кашлюк – один хворий у Полтаві;
  • епідемічний паротит – один хворий на Миргородщині.

І звичайно, наостанок дані про COVID-19. Протягом 9 місяців цього року на цю недугу захворіло 44 975 жителів Полтавської області (найчастіше люди хворіли у Лубенському, Шишацькому, Полтавському районах, Полтаві та Горішніх Плавнях).

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4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vlasno.info
Теги: захворюваність заболеваемость інфекційні захворювання
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Коментарі: 3

1 365
hunter:
Сьогодні, 09:36

Чет я не понял,а что сердечники и диабетчики теперь идут в раздел ковидных?Или не было заболеваний?Ах наверное запретили про них писать. Вся сводка фейк.


4 11
16
Катерина Турубара:
Сьогодні, 10:11

Цитата: hunter

Чет я не понял,а что сердечники и диабетчики теперь идут в раздел ковидных?Или не было заболеваний?Ах наверное запретили про них писать. Вся сводка фейк.

Якщо ви уважно читали, то у матеріалі йдеться про ІНФЕКЦІЙНІ захворювання. З яких пір діабет і серцево-судинні захворювання стали інфекційними? Таке враження, що ви бачите те, що хочете бачити, а не те, що є. Хочете, щоб це було фейком? Ну хай для вас буде.


6 1
1 365
hunter:
Сьогодні, 10:45

Цитата: Катерина Турубара
педикульоз
Даа.

Педикулёз (pediculosis, вшивость) (от лат. pediculus «вошь») — паразитарное заболевание кожи и её производных — волос. На человеке могут паразитировать ...

Вродебы паразиты,но никак не инфекция,поэтому и написал.Может еще какие то там есть не инфекцийные заболевания,не вкурсе.


1 3

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