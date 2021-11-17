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У Кривушах у будинку згоріло багато побутової техніки

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 733

 

Пожежа сталася вночі 17 листопада

17 листопада о 00.43 у Кривушах горів житловий будинок. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Рятувальники приїхали на місце пожежі о 00.53, а ліквідували її аж о 3.20. У вогні згоріли комп'ютер, письмовий стіл, шафа, вікно, міжкімнатні двері, вживані речі. Полум'я пошкодило пральну машину, телевізор, холодильник, бойлер, дві міжкімнатні двері, меблі, закоптив стіни та стелю площею 40 кв. м.

Причини займання встановлюють.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа Кривуши
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