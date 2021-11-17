У Кривушах у будинку згоріло багато побутової техніки

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17 листопада о 00.43 у Кривушах горів житловий будинок. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Рятувальники приїхали на місце пожежі о 00.53, а ліквідували її аж о 3.20. У вогні згоріли комп'ютер, письмовий стіл, шафа, вікно, міжкімнатні двері, вживані речі. Полум'я пошкодило пральну машину, телевізор, холодильник, бойлер, дві міжкімнатні двері, меблі, закоптив стіни та стелю площею 40 кв. м.

Причини займання встановлюють.