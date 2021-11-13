Дмитро Христич – новий генеральний менеджер УХЛ

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 195

Видатний український хокеїст Дмитро Христич офіційно призначений на посаду генерального менеджера товариства з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга». Рішення прийняли загальними зборами ТОВ УХЛ, які відбулися 11 листопада.

Зауважимо, що з 30 вересня Дмитро Христич виконував обов’язки генерального менеджера УХЛ. Тимчасову посаду він отримав після відсторонення від обов’язків через профнепридатність свого попередника Євгена Количева.

52-річний Дмитро Христич вважається одним із найвидатніших українських хокеїстів в історії. Корінний киянин Христич виступав за місцевий «Сокіл» у 1985-1991 роках. У 1990-му Христич став першим і понині єдиним за історію вихованцем українського хокею, який став чемпіоном світу (в складі збірної СРСР). Того ж року він став чемпіоном світу серед молоді. З 1991-го і впродовж наступних 12-ти років Христич виступав у Національній хокейній лізі, за клуби «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінґз», «Бостон Брюїнз» і «Торонто Мейпл Ліфз». Всього в НХЛ у період 1991-2002 років він провів 1233 матчі, закинув 274 шайби і віддав 362 результативних передачі. Зі 736-ма очками Дмитро досі залишається найрезультативнішим українцем у НХЛ за історію. Христич був учасником Матчу всіх зірок НХЛ у 1997-му та 1999 роках.

У складі збірної України Дмитро виступав на трьох чемпіонатах світу в елітному дивізіоні і на Олімпійських іграх-2002. Всього за національну команду він провів 20 матчів, закинув 3 шайби і віддав 6 передач.

Після завершення кар’єри гравця Христич у 2008-2013 роках працював на різних тренерських посадах у збірній України, а з 2016-го обіймає посаду юнацького супервізора клубу «Кременчук».