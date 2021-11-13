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На Електростанції сталося ДТП за участі поліцейських

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 396

  Внаслідок пригоди ніхто не постраждав

Близько 13.00 в районі зупинки Електростанція сталася ДТП за участі машини слідчо-оперативної групи кременчуцького РУП (районного управління поліції) та автомобіля Skoda Oktavia.

Постраждалих немає.

Всі обставини ДТП наразі з'ясовуються.

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Автор: Тамара Зінченко
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