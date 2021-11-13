«Кремінь» молоддю програв поліським «вовкам»

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 197

Сьогодні, 13 жовтня, футболісти «Кременя» у Житомирі програли «Полісся». «Поліські вовки» впевнено обіграли наших гравців у першому таймі. На 20 хв рахунок відкрив Шастал, а Грицук за кілька хвилин з пенальті подвоїв рахунок.

«Полісся» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Шастал 20, Грицук 26 пен

«Полісся»: Яшков, Акубардія, Нестеров, Гітченко, Сахневич, Огіря, Бабенко, Чередниченко, Морозко, Грицук, Шастал. Запасні: Махарадзе, Чайковский, Тєрєхов, Оринчак, Андрущенко, Глагола, Коломоєць, Тимофєєв, Швець, Шаповал

«Кремінь»: Єрмолов, Товкач, Д.Сидоренко, Ульянов, В.Сидоренко, Сейтхалілов, Бойко, Галоян, Білоус, Навроцький, Галата. Запасні: Мирний, Пилипенко, Молько, Кошман, Алізаде, Кучеренко