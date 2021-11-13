«Ми повинні без роботи сидіти, а в нас повен зал чорних мішків» – директор Полтавського обласного моргу Українець

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 438

Полтавська облдержадміністрація на прохання журналістів Полтави оприлюднила фото з реанімації, де лікуються хворі на COVID-19, та полтавського обласного моргу, щоб показати реальну ситуацію з коронавірусною хворобою, яка склалася в регіоні.

Видання Коло поспілкувалося з Вадимом Українцем, який очолює комунальне підприємство «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро», він також є депутатом Кременчуцької міськради та членом комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров'я, материнства та дитинства, тому володіє інформацією про ситуацію з коронавірусом в регіоні.

– Чи бачили ви відео Антона Гури (блогер) під час його візиту до 5-ої міської лікарні Полтави?

– Я не дивився те, що знімав Гура. Мене це мало хвилює по великому рахунку. Я думаю такі зйомки цікавлять людей недалеких. Якщо зазвичай по статистиці кожен рік помирає приблизно однакова кількість людей, то вже за 8 місяців 2021 року в Україні збільшилася кількість померлих на 50 тисяч осіб. Звідки ці 50 тисяч? Вони ж не взялися ні звідки. Ніхто ж не ходить з молотком і не вбиває людей. А отже відбувся якийсь фактор, який викликав різке зростання смертності. Який це фактор? Звісно, це коронавірус. Як мінімум, в нас за 8 місяців померло більше на 50 тисяч, ніж в попередні роки. Про що ще тут сперечатися? 50 тисяч – це не так і мало. Для прикладу, на війні в Афганістані з усього Радянського Союзу померло 15 тисяч осіб і практично в кожному селі були могили. А тут лише в Україні менше ніж за рік додалося 50 тисяч смертей. А ми ще про щось говоримо і розмірковуємо? Є ковід? Немає ковіду? Виходить що решта десятків мільйонів людей – це просто дурачки, які вакцинуються, приймають якісь міри, а тут в Україні найрозумніші.

– Чи дійсно вакцинація захищає від коронавірусу?

– Якась пара ідіотів підняла шум, що вакцинація не потрібна. Вигадали якісь шість років виробництва. Та всі вакцини робляться в «свинячий голос», грубо кажучи. З’явилася епідситуація – потрібно вирішувати питання. І вакцини існують ще з часів Авіценни, а більш менш науковий підхід до цього питання розпочався з Луї Пастера. А ми досі ще обговорюємо, потрібні вакцини чи ні? Та вакцинація врятувала більше життів, ніж всі відділи медицини разом взяті!

– Але вакциновані теж хворіють на коронавірус?

– Я можу сказати одне – у нас 100% вакциновані всі співробітники. І лікарі проводять розтини, санітари працюють з тілами хворих. І наші співробітники хворіють, але хвороба проходить за день-два. Я також вакцинований двома дозами, захворів, але почував себе недобре два дні. Через два дні вже був в нормі. Ніхто ж не говорить, що вакцина захищає на 100%. Немає таких вакцин і ніколи не було. Тобто якась конкретна частина людей таки захворіє, однозначно. Пов’язано це з кількістю вірусів, які потрапляють в організм, окремими імунними процесами в організмі, хворобами. Людина може й не знати, а вона буде хвора.

– Чи часто вакциновані люди помирають від коронавірусу?

– Так само і з летальними випадками у вакцинованих. Ось нам говорять, він був вакцинований, захворів і помер. Так, захворів і помер, але треба враховувати всі супутні хвороби. Людина, наприклад, й не знає, що в неї рак. Хворіє, помирає і лише під час розтину ми знаходимо пухлину. Тому люди, які мають в анамнезі тяжкі хвороби повинні в першу чергу вакцинуватися, адже їх будь-яка інфекція може вбити. Ще 20 років тому ні в кого не питали чи вакцинуватися. Це було обов’язковим. Зараз у нас поліомієліт, кір та інші хвороби знову почали з’являтися.

– Постійно з’являється інформація про переповнені морги. Чи вистачає в Полтаві місць в морзі?

– У нас, за необхідності, велика холодильна камера, яку відремонтували півтора роки тому. Там італійське обладнання, тому її потужності нам вистачає. На сьогодні досить прохолодна температура, і тіла зазвичай хоронять протягом доби, максимум двох. Тому якихось великих проблем з охолодженням тіл немає. Щодо такого поняття як «немає місць»? То як це немає місць? Нам же не потрібно давати померлим людям кисень чи медичну допомогу. Нам потрібно тільки надати місце для померлих. У нас є 15 каталок, є ноші, є столи, стелажі. Тому у нас в цьому плані все в порядку. Ми поки упоруємось, але це не правильно. Ми повинні без роботи сидіти, а в нас повен зал чорних мішків.

– На фото, які надали в ОДА, працівник моргу в білому халаті і захисній масці. Чи не потрібні їм захисні костюми?

– Всі тіла, які нам привозять, їх ще в лікарнях обробляють спеціальними розчинами. Після цього тіла кладуть в мішок і мішок зверху також обробляється. Коли проводять розтин тіла, це роблять не завжди, лише якщо є в цьому необхідність, то тоді працівники вдягають спеціальні захисні костюми. Для звичайної роботи цього не потрібно. Тіло ж не дихає, воно не виділяє вірус.

– То якщо тіла безпечні, чи потрібно їх ховати в чорних мішках?

– У звичайні часи, за рекомендаціями МОЗу, після спеціальної обробки, тіла тих, хто помер від інфекційних хвороб, можна хоронити людей в звичайному порядку. Проте під час пандемії, цього краще не робити.