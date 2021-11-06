Хрест, собака і пригоди: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ірен Роздобудько «Арсен»
Якщо тобі 13 і ти мрієш про далекі країни, подорожі та бої, а тобі за матусиним планом доведеться все літо провести за комп’ютером, то ти починаєш мріяти про пригоди. Але в якийсь момент пригоди самі тебе знаходять. Принаймні так було з Арсеном. На початку літніх канікул він тікає із задушливого міста в село до дідуся й бабусі. І крім того, що знайомиться ближче зі своєю родиною, так ще й розслідує сімейну таємницю, приховану за сімома печатками, і не тільки дізнається правду, а й відновлює історичну справедливість і добру пам’ять про свого предка.
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Константин Стогний «Позывной «Крест»»Віктор Лавров, колишній спецназівець, отримує завдання від настоятеля монастиря знайти викрадену реліквію, десницю Іоана Хрестителя. Напарницею Лаврова стає Світлана Соломіна, за легендою сербка з Белграда. Але її справжнє минуле під грифом «таємно». Сліди викраденої десниці ведуть до Сирії, що потерпає від громадянської війни. Лавров і Соломіна опиняються в самому пеклі, але навіть не здогадуються, що стали пішаками в небезпечній грі.
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Брюс Камерон «Шлях додому»
Лукас знайшов цуценя – пітбультер’єра – у підвалі покинутого будинку. Але в Денвері заборонені собаки цієї породи, і на малу Белу теж оголошують полювання. Лукас не хоче ризикувати життям улюблениці й тимчасово віддає її до родини в іншому місті. Розлука з господарем стає для Белли страшним ударом. І вона наважується на втечу. За сотні кілометрів, блукаючи у горах Колорадо, Белла шукатиме свій дім. Її шлях виявиться довгим і небезпечним, вона зустрічатиме добрих і поганих людей, знаходячи дорогу лише за покликом серця. Однак заради своєї людини можна подолати все.