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Хрест, собака і пригоди: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 205

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Ірен Роздобудько «Арсен»

Якщо тобі 13 і ти мрієш про далекі країни, подорожі та бої, а тобі за матусиним планом доведеться все літо провести за комп’ютером, то ти починаєш мріяти про пригоди. Але в якийсь момент пригоди самі тебе знаходять. Принаймні так було з Арсеном. На початку літніх канікул він тікає із задушливого міста в село до дідуся й бабусі. І крім того, що знайомиться ближче зі своєю родиною, так ще й розслідує сімейну таємницю, приховану за сімома печатками, і не тільки дізнається правду, а й відновлює історичну справедливість і добру пам’ять про свого предка.

Константин Стогний «Позывной «Крест»»

Віктор Лавров, колишній спецназівець, отримує завдання від настоятеля монастиря знайти викрадену реліквію, десницю Іоана Хрестителя. Напарницею Лаврова стає Світлана Соломіна, за легендою сербка з Белграда. Але її справжнє минуле під грифом «таємно». Сліди викраденої десниці ведуть до Сирії, що потерпає від громадянської війни. Лавров і Соломіна опиняються в самому пеклі, але навіть не здогадуються, що стали пішаками в небезпечній грі.		  
 

Брюс Камерон «Шлях додому»

Лукас знайшов цуценя – пітбультер’єра – у підвалі покинутого будинку. Але в Денвері заборонені собаки цієї породи, і на малу Белу теж оголошують полювання. Лукас не хоче ризикувати життям улюблениці й тимчасово віддає її до родини в іншому місті. Розлука з господарем стає для Белли страшним ударом. І вона наважується на втечу. За сотні кілометрів, блукаючи у горах Колорадо, Белла шукатиме свій дім. Її шлях виявиться довгим і небезпечним, вона зустрічатиме добрих і поганих людей, знаходячи дорогу лише за покликом серця. Однак заради своєї людини можна подолати все.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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