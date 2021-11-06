Хрест, собака і пригоди: що новенького почитати кременчужанам

Ірен Роздобудько «Арсен» Якщо тобі 13 і ти мрієш про далекі країни, подорожі та бої, а тобі за матусиним планом доведеться все літо провести за комп’ютером, то ти починаєш мріяти про пригоди. Але в якийсь момент пригоди самі тебе знаходять. Принаймні так було з Арсеном. На початку літніх канікул він тікає із задушливого міста в село до дідуся й бабусі. І крім того, що знайомиться ближче зі своєю родиною, так ще й розслідує сімейну таємницю, приховану за сімома печатками, і не тільки дізнається правду, а й відновлює історичну справедливість і добру пам’ять про свого предка.