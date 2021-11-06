У Гадячі троє юнаків напилися до безпам'ятства: оштрафували продавців

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 486

Оштрафували і самих хлопців, і їх батьків

У Гадячі ювенальні поліцейські склали адміністративні протоколи стосовно двох продавців магазинів за продаж алкоголю неповнолітнім (ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Як повідомила інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Миргородського райвідділу поліції Олена Сушко, перехожі повідомили поліцейським, що на одній із вулиць міста перебувають сильно п'яні підлітки.

На місці події правоохоронці встановили, що троє хлопців, одному з яких 15, а двом іншим по 17 років, пили на вулиці спиртне, яке купили в місцевих магазинах. Діти перебували практично в безпорадному стані і не могли самостійно пересуватися. Поіцеські забрали хлопців з вулиці і попіклувалися про них. У подальшому поліцейські встановили особи неповнолітніх, їх батьків та опікунів і передали дітей під опіку навчального закладу.

За цим фактом поліція склала відносно 17-річних хлопців два адмінпротоколи за ч.1 ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скерували до Гадяцького районного суду.

Окрім того, поліцейські склали 2 протоколи за ч.2 ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно продавців магазинів, які продали алкоголь неповнолітнім. Їх спрямували на розгляд адмінкомісії для прийняття рішення щодо притягнення правопорушників до відповідальності та доцільності продовження ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності.

Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності батьків неповнолітніх за ч.3 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.