Как Кременчугский ТелеграфЪ покупал COVID-справку о вакцинации

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 1 752

За сколько к нам приехала справка о первой вакцинации и сколько хотят за поддельные сертификаты

Подслушано в Кременчуге. В женской раздевалке.

- Девочки, кто слышал по вакцинации, сколько сертификат, кто в курсе?

- Я свою за 700 делала.

- А в Дію заносится?

- Сказали что да, но на телефон не ставила, мне не нужна. Мне бумажка для работы. Нам уже прямо намеками говорили, что вы просто хоть что-то принесите, мы галочку поставим, что вы с вакцинацией.

Девушка показывает свою справку. Белая бумажка с печатями для «использования по Украине». Такие, как выдают семейные врачи. И которые легко подделать просто в Фотошопе.

- А я слышала, что с занесением в «Дію» 2 тысячи стоит. Ты приходишь как на вакцинацию. Все по настоящему, тебя записывают, но просто не колят.

- У меня знакомые за 1200 делали. Недавно прислали скрин с Дії про первую вакцинацию.

- А где они делали? Я искала через знакомых медиков, все боятся, никаких денег не хотят, не готовы брать. А я вакцину боюсь делать, говорят, что после нее потом можно не родить…

350 гривень - и вы вакцинированы. На бумаге

Послушав беседы между барышнями, отправляемся в интернет на поиски фейковых сертификатов. Найти продавца сертификатов несложно. Достаточно забить пару ключевых слов в соцсетях - COVID-сертификат, вакцинация, международное свидетельство. Самая крупная площадка для поиска - Telegram. Выводятся чаты, группы по продаже сертификатов и справок. Часто продавцы сертификатов рекламируются в группах путешественников. У каждого похожий набор услуг, но разные цены. «Работаем на совесть с полным заносом в базу. Любые проверки пройдёте очень легко». Много таких объявлений на телеграм-каналах. Многие ориентированы на российского покупателя. Но есть и те, кто предлагает их в Украине. В основном, с внесением в систему e-Helsi. Все они работают по полной или частичной предоплате. Иногда хотят оплату в биткоинах, чтобы не смогли отследить транзакцию. Бывает, что предлагают внести в систему первую вакцинацию после 50 процентной предоплаты. Но доказательств, что деньги пойдут на дело, предоставить не могут. Фото сертификатов, которые как бы были оформлены для других клиентов, не убеждают. Они на самом деле могут быть настоящими, сфотографированными у знакомых. Поэтому кинут продавцы сертификатов или нет - рулетка, не проверишь.

Для покупки предлагают ПЦР- тесты, COVID-сертификаты, справки о первой вакцинации. Стоимость ПЦР - 300 грн. А вот сертификаты с занесением в базу удовольствие дорогое. Нам предложили за 5400 грн с занесением в Дію. Но магия не заработает в одночасье: между первой вакцинацией и вторым уколом в зависимости от вакцины в среднем должно пройти 21-28 дней. Конечно, Astrazeneca колется через 3 месяца, но её не выбирают для фальшивок: долго ждать.

Находим в телеграм-канале объявления о продаже справки с первой вакцинацией. Её предлагают всего за 350 гривень с занесением в e-Helsi. Такая справка нужна для прилета в Украину, чтобы показать ее на паспортном контроле и не стоять в «Дії» на самоизоляции. С нами общается женщина с интонацией директора совхоза.

- О справке 63-0-(о первой вакцинации). Цена 300 гривень, если берёте у нас вместе с тестами из Украины. Если только её, то 350 гривень при наличии билета. Для чего она нужна? Для въезда в Украину. Если есть она или сертификат вакцинации, вы не ставите «Дію» и не нужно сдавать тесты. Сколько она действует? Месяц - 5 недель от первой вакцины. Дальше доктор аннулирует её с Хелси. Сроки доставки по НП - сегодня до обеда заказали, завтра вечером получили. Надеюсь нормально объяснила?

Обращаемся за покупкой. По легенде, мы уже за границей и нам справка о первой вакцинации нужна для въезда в Украину.

Просит ФИО, дату рождения и дату вылета из Украины. Отправляем всё это мадам. Барышня долго докапывается, когда был вылет из Украины:

- Потому что в системе всё есть. И если я напишу вам первым числом вакцинацию, а вы в это время уже были за границей, вас моментально загребут в Борисполе за подделку документов. Понимаете? Так что вы скажите точно, когда улетели, - не унимается мадам, хотя дату ей уже назвали.

Деньги вперед. И никаких гарантий, что мы на самом деле получим бумажку. И тем более, что она будет в e-Helsi. А не только в Фотошопе. Для оплаты высылают два карточных номера. Оба - не «ПриватБанк», поэтому при переводе денег ФИО получателей не видно.



Все оплачено, ждем сертификат, который должен прийти «Новой почтой». К слову, так как автор материала уже укололся и есть в «Дії», справку заказываем на невакцинированного товарища.

Через 2 дня нам прилетает письмо счастья из Нововолынска. Справка - бумага с тремя печатями, похожие на мокрые. Вместе с доставкой она обошлась в 400 грн. Выписано всё это добро в Луцке. Отправитель - Кривенчук Антон Васильевич, указан номер телефона. Не исключено, что такого человека и вовсе не существует: при отправке можно назвать любое имя, документы не проверяют. Пробиваем номер телефона по разным приложениям: выдает некую Иннусю из АТБ. Как бы и номер телефона при отправке можно назвать любой. На печатях красуется Луцкий центр первичной медико-санитарной медпомощи №1 по ул. Бенделиани 7. Проверяем ФИО врача на печати. Да, такой семейный врач действительно работает в этом центре. ФИО на печати и ФИО на официальном вебсайте коммунального предприятия совпадают.

Мы долго ждали, когда обещанная справка появится в «Дії» - ведь обещали регистрацию врачом в системе. Но она так и не подтянулась. Хотя чего можно было ждать за 350 грн? Только бумажки в Photoshop.

Спрашиваем у продавца сертификатов, а где же обещанная регистрация в Хелси:

- Ну вы как в детском саду. Это левые справки. Вот когда купите сертификат за 5400 гривень, тогда всё подтянется. - Так написано было, что будет в Хелси, врач аннулирует через 5 недель. Если на паспортном контроле просят «Дію» показать в подтверждение, что делать? - Итак, изучили бумажку. Где вы живёте, запомните, там написано)) Дату первой вакцинации запомните, дату выписки семейным доктором запомните. Фамилию семейного доктора. Вышли из самолёта, помахали первому пограничнику бумажкой, пошли на контроль. Дали пограничнику паспорт и бумажку. Всё. «Дії» у вас нет. Если вдруг спросит. Хотя сто лет вы ему не нужны.

Кстати, несмотря на все долгие расспросы, когда мы выехали из Украины, наш заказчик круто налажал. К нам приехала справка из будущего: вакцинация, датированная 25 октября. Видимо, собирались поставить сентябрь, но ошиблись. Получается, что в момент как бы вакцинации в Луцке мы находились за границей. Но клонированием людей у нас пока вроде не занимаются. Поэтому, если бы мы действительно покупали у этих дельцов справку для прохождения границы, то гарантировано влипли бы в историю с подделкой.



Почему «левые» тесты и сертификаты прокатывают

- В аэропортах редко с «пристрастием» рассматривают тесты и сертификаты, - делится с нами кременчужанка, прибегнувшая к услугам продавцов. - Мы покупали ПЦР-тест для поездки в Турцию ещё летом. Выглядит как настоящий, за исключением ссылки в QR коде. Она должна вести на результат теста на официальном сайте лаборатории. В подделке - ведет на левый сайт на немецком домене, куда прицепили сертификат. В аэропорту особо не вдавались в детали: посмотрели на тесте даты, ФИО. По прилёту в Анталию тесты вообще не смотрели, хотя знаю, что в Стамбуле с этим строго.

Потом у меня появился реальный сертификат вакцинации. Съездила с ним в Европу. Могу сказать, что толком его никто не проверял. На вылете в Харькове девушка посмотрела только жёлтый сертификат, который легко подделать. А «Дію» не попросила. По прилёту в Черногорию ни ПЦР, ни сертификаты вообще никто не спросил. Велкам. Путешествовали в соседнюю страну на автобусе, тоже смотрели только жёлтый сертификат, QR код не просили. По прилету в Борисполь настал полный армагеддон. Несколько самолётов и один пограничник, который «отделяет» вакцинированных от тех, у кого ПЦР. Ему было не до изучения бумажек у нескольких сотен человек. Мельком взглянул на мой код и пропустил. На паспортном контроле тоже на сертификат просто посмотрели: его не проверяли, код не считывали. Но Надю Савченко ж как-то поймали. Видимо, выборочно проверяют, или когда меньше загрузка в аэропорту. Потому что если считывать коды у нескольких самолётов, людям придётся ночевать на паспортном контроле.

Скольких поймали на «липе»

Эпоха левых ПЦР продолжилась эрой левых сертификатов. Ужесточение карантина привело к спросу на подделки. В Украине уже открыли почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации. Даже экс-нардеп Надежда Савченко с сестрой попались в Борисполе за попытку пройти погранконтроль с поддельными сертификатами.

В августе-сентябре суд Волынской области назначил наказание 10 украинцам, которые возвращались в Украину из Европы. Чтобы не мучиться на самоизоляции, они продемонстрировали пограничникам международные сертификаты, которые как бы выдали медучреждения Черновицкой и Львовской областей. Один поддельный сертификат стоил 40-50 евро. На некоторых сертификатах красовались штампы несуществующих учреждений. За использование подделок отделались штрафом 1700 грн.

При этом в Минцифре говорят, что подделать сертификат вакцинации в «Дії» невозможно. Но признают, что это возможно на уровне медицинских работников, которые вносят информацию о вакцинации в электронную систему. В этом случае «Дія» подтянет сертификат, который есть в реестре.

- Мы не анализируем данные на правдивость. Ведь за это отвечает определённая система, - говорят в Минцифре.

И кивают на правоохранителей, которые должны этим заниматься. Главный инструмент - контрольные закупки. То есть купить справку или сертификат под видом клиента. Поплатиться за фальшивую справку может не только медик, но и медучреждение: оно может потерять договор с НСЗУ, по которому предоставляет медицинские услуги по программе медгарантий.

Про фальшивки в Украине уже написала New York Times. Пишут, что в Украине фальшивки могут подорвать борьбу с вирусом. Акцентируют внимание не только на росте заболеваемости, но и на массовой подделке документов. При этом в Украине самый низкий процент вакцинации в Европе. Полностью вакцинировано всего 15% населения, с учётом фальшивых справок может быть и намного ниже.



Заработок на сертификатах: 500 000 грн в месяц

Сначала были маски. Они первыми стали приносить прибыль. Затем ПЦР-тесты. За ними - фейковые ПЦР-тесты. И теперь сертификаты. О масштабах заработков на подделках: житель Луганской области зарабатывал более 300 тысяч гривень в месяц, торгуя ПЦР тестами. Он продавал одну справку за 500 грн. На Буковине заработки были ещё выше: 500 тыс грн в месяц за подделку COVID-сертификатов и ПЦР.

6000 грн - за такую сумму по данным МВД медработник в Днепропетровской области выдавал сертификаты.

Рубрика: а как у них

Подделки - это печаль и боль не только Украины.

В Британии мошенники предлагали поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов.

мошенники предлагали поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. В Испании - 40 евро,

- 40 евро, Нидерландах - от 50-60 евро.

- от 50-60 евро. А в Греции под следствием 10 центров вакцинации, где подозревают граждан, выдававших фальшивки. Местные врачи могут получить штраф 50 евро, а медучреждения - 50 тысяч евро.

Языком цифр

15% населения привито в Украине

43% респондентов, по исследованиям Центра Разумкова, не собираются делать прививки.

19% готовы вакцинироваться в ближайшее время.

Что светит за подделки

Предложение взятки карается штрафом от 17 до 25 тыс грн, арестом от 3 до 6 месяцев, лишением свободы от 2 до 4 лет. Ответственность грозит и тем, кто купил сертификат через посредников. Это использование заведомо поддельного документа: арест до полугода, ограничение свободы до двух лет, штраф до 850 грн. Тем, кто подделывает сертификаты, подделка может обойтись до пяти лет тюрьмы. Правительство собирается усилить ответственность за подделки: рассматривают законопроект. Даже думают в отдельной статье прописать наказание для медиков за фальшивые ПЦР тесты и справки о вакцинации.