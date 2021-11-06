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Надзвичайні новини

У Лубнах закрили два незаконних гральних зали

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 289

 

Там виявили та вилучили комп’ютерну техніку і приладдя

4 листопада правоохоронці припинили незаконну діяльність двох ігрових закладів у місті Лубни. У нежитлових приміщеннях, розташованих на площі Вокзальній та вулиці Монастирській, невідомі надавали послуги із незаконного грального бізнесу.

Як повідомили у пресслужбі поліції, там виявили та вилучили комп’ютерну техніку і приладдя, яке використовувалося для надання послуг, пов’язаних із незаконним гральним бізнесом, а також відеореєстратори, принтери для друку чеків, сканери для грошових купюр та різні чорнові записи.

Слідчими Лубенської поліції подано клопотання до слідчого судді для накладення арешту на вилучені речові докази. Поліцейські опитали осіб, які на момент обшуків перебували у гральних закладах. Наразі працівниками Лубенського райвідділу поліції проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Проводиться досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 170 до 680 тисяч гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни игровые автоматы
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