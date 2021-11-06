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Перемога без бою: Футболісти «Кремінь-2» завершили виступ у чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 357

 

Ще одна кременчуцька команда зіграє свій матч наступного тижня

У середу, 3-го листопада, футбольний клуб «Кремінь-2» мав зіграти останній матч в чемпіонаті Полтавської області. Підопічні Романа Локтіонова мали прийняти СК «Геологію-2» з Нової Галещини. Проте суперник надіслав листа, що не зможе приїхати на гру, тому СК «Геологія-2» зарахували технічну поразку, а «Кремінь-2» отримав три очки.

У групі «А» Першої ліги залишився ще один матч, де кременчуцький «Ягуар» прийме «Динамо» з Решетилівки. Матч відбудеться 7 листопада.

Турнірна таблиця

 

команда

І

В

Н

П

РМ

О

1

«Гірник-Спорт-2»

8

5

1

2

24:14

16

2

«Ягуар»

7

4

1

2

13:8

13

3

«Кремінь»

8

4

0

4

17:15

12

4

«Динамо»

7

3

1

3

15:12

10

5

«Геологія-2»

8

1

1

6

9:29

4


2
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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