Перемога без бою: Футболісти «Кремінь-2» завершили виступ у чемпіонаті Полтавщини

У середу, 3-го листопада, футбольний клуб «Кремінь-2» мав зіграти останній матч в чемпіонаті Полтавської області. Підопічні Романа Локтіонова мали прийняти СК «Геологію-2» з Нової Галещини. Проте суперник надіслав листа, що не зможе приїхати на гру, тому СК «Геологія-2» зарахували технічну поразку, а «Кремінь-2» отримав три очки.
У групі «А» Першої ліги залишився ще один матч, де кременчуцький «Ягуар» прийме «Динамо» з Решетилівки. Матч відбудеться 7 листопада.
Турнірна таблиця
|
|
команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
«Гірник-Спорт-2»
|
8
|
5
|
1
|
2
|
24:14
|
16
|
2
|
«Ягуар»
|
7
|
4
|
1
|
2
|
13:8
|
13
|
3
|
«Кремінь»
|
8
|
4
|
0
|
4
|
17:15
|
12
|
4
|
«Динамо»
|
7
|
3
|
1
|
3
|
15:12
|
10
|
5
|
«Геологія-2»
|
8
|
1
|
1
|
6
|
9:29
|
4