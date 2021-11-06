Перемога без бою: Футболісти «Кремінь-2» завершили виступ у чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 357

У середу, 3-го листопада, футбольний клуб «Кремінь-2» мав зіграти останній матч в чемпіонаті Полтавської області. Підопічні Романа Локтіонова мали прийняти СК «Геологію-2» з Нової Галещини. Проте суперник надіслав листа, що не зможе приїхати на гру, тому СК «Геологія-2» зарахували технічну поразку, а «Кремінь-2» отримав три очки.

У групі «А» Першої ліги залишився ще один матч, де кременчуцький «Ягуар» прийме «Динамо» з Решетилівки. Матч відбудеться 7 листопада.

Турнірна таблиця

команда І В Н П РМ О 1 «Гірник-Спорт-2» 8 5 1 2 24:14 16 2 «Ягуар» 7 4 1 2 13:8 13 3 «Кремінь» 8 4 0 4 17:15 12 4 «Динамо» 7 3 1 3 15:12 10 5 «Геологія-2» 8 1 1 6 9:29 4



