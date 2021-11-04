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Кременчук, Коронавірус / Карантин

До Кременчука їдуть 4 столичні бригади: перевірятимуть дотримання карантину

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 672 Коментарів: 4

 

Минулого разу перевірка призвела до транспортного колапсу

Кременчук перевірять на суворість дотримання карантину. Якщо що, то зараз Кременчук, як і Полтавська область, знаходяться у «помаранчевій» карантинній зоні.

Як повідомили Телеграфу наші джерела, близькі до влади, до міста із Києва їдуть 4 антикоронавірусні бригади, які й перевірять, настільки серйозно в Кременчуці ставляться до карантинних вимог: масок, рукавичок, антисептиків, соціальної дистанції та іншого.

Нагадаємо, що коли у квітні до міста приїхав схожий загін перевіряльників із області, у Кременчуці стався транспортний колапс - виявилось, що при суворому дотриманні карантинних вимог, транспорту на кременчужан не вистачає.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус карантин перевірка
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Коментарі: 4

1 329
hunter:
Вчора, 21:34

Значит будут грабить.smile

Как в фильме свадьба в Малиновке.


19 1
203
Marshall:
Вчора, 21:37

а конституционные права (точнее их нарушения) они проверить не желают? а то у нас ни чрезвычайного, ни военного положения нет, а права данные наивысшим законом Украины нарушаются на каждом шагу начиная от незаконного карантина (для не далёких: карантин это ЧП) и заканчивая ограничением свободы передвижения...


21 4
182
1
ags:
Вчора, 22:15

при суворому дотриманні карантинних вимог, транспорту на кременчужан не вистачає.

 

Его нигде не хватает. Люди, становимся толпой на защиту прав. По одному, выходя из автобуса, мы как стато баранов будем опустив головы выполнять всё, что придумают эти кукловоды. И я не против прививок, это личный выбор каждого, а против нарушения конституции и противопавных действий полиции. А если Зелёный додумается и конституцию изменить, то можно валить отсюда сразу. У нас и так прав уже почти не осталось.


14 4
110
Gav-gav:
Сьогодні, 00:08

Они здесь нежеланные гости.


0 0

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