До Кременчука їдуть 4 столичні бригади: перевірятимуть дотримання карантину

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 672 Коментарів: 4

Кременчук перевірять на суворість дотримання карантину. Якщо що, то зараз Кременчук, як і Полтавська область, знаходяться у «помаранчевій» карантинній зоні.

Як повідомили Телеграфу наші джерела, близькі до влади, до міста із Києва їдуть 4 антикоронавірусні бригади, які й перевірять, настільки серйозно в Кременчуці ставляться до карантинних вимог: масок, рукавичок, антисептиків, соціальної дистанції та іншого.

Нагадаємо, що коли у квітні до міста приїхав схожий загін перевіряльників із області, у Кременчуці стався транспортний колапс - виявилось, що при суворому дотриманні карантинних вимог, транспорту на кременчужан не вистачає.