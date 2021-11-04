За добу 171 кременчужанин захворів на COVID-19, а 138 - одужали від нього

Вчора, 22:18 Переглядів: 439

Сьогодні, 4 листопада, у Кременчуці зареєстрували 171 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії. Це стільки ж людей, скільки живе у 2 під'їздах 9-поверхівки.

Захворіли 109 жінок віком від 19 до 82 років, 55 чоловіків віком від 20 до 84 років та 7 дітей віком від 2 до 17 років. Із них 159 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 12 - в інфекційних шпиталях. Серед госпіталізованих - жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 239 пацієнтів. Одужало 138 кременчужан.

На жаль, 7 пацієнтів померли: 4 жінки віком від 50 до 90 років та 3 чоловіка віком від 65 до 73 років. Вони не були вакциновані.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 13 284 випадків хвороби: одужали 9 972, померли 389.