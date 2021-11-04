Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 171 кременчужанин захворів на COVID-19, а 138 - одужали від нього

Вчора, 22:18 Переглядів: 439

Через хворобу померли 7 невакцинованих 

Сьогодні, 4 листопада, у Кременчуці зареєстрували 171 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії. Це стільки ж людей, скільки живе у 2 під'їздах 9-поверхівки.

Захворіли 109 жінок віком від 19 до 82 років, 55 чоловіків віком від 20 до 84 років та 7 дітей віком від 2 до 17 років. Із них 159 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 12 - в інфекційних шпиталях. Серед госпіталізованих - жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 239 пацієнтів. Одужало 138 кременчужан.

На жаль, 7 пацієнтів померли: 4 жінки віком від 50 до 90 років та 3 чоловіка віком від 65 до 73 років. Вони не були вакциновані.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 13 284 випадків хвороби: одужали 9 972, померли 389.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх