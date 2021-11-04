Хокеїсти «Кременчука» неочікувано поступилися «Краматорську»

Вчора, 22:40 Переглядів: 159

Містяни з Кременчука та Краматорська зрівнялися у турнірній таблиці

Сьогодні, 4 листопада, хокеїсти «Кременчука» вдома прийняли суперника із Краматорська. На жаль, підопічні Олександра Савтцького поступилися супернику із рахунком - 1:5.

У першому періоді командам не вдалося відкрити рахунок на табло, на перерву супротивники пішли, залишивши інтригу першого голу. У другому періоді Ярослав Сергієвський закинув першу шайбу, «Кременчук» зрівняв рахунок – гол забив Костянтин Забавін. Краматорчани вирвалися вперед, дубль на рахунку Ярослава Сергієвського, який оформив гол у меншості. Ігор Калінічев реалізував більшість – 1:3.

У третьому періоді «Краматорськ» не зменшив обертів, вчетверте за команду у воротах «містян» відзначився Сергій Гриценко. Крапку в матчі поставив Ігор Калінічев, забивши гол у меншості. Матч завершився із рахунком 1:5.