5 листопада о 12.00 батьки знову «штурмуватимуть» кременчуцьку мерію

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Кременчужани хочуть, щоб влада їх почула і дала відповіді на запитання

У п'ятницю, 5 листопада, о 12.00 біля мерії кременчуцькі батьки протестуватимуть проти закриття дитячих садків та переведення школярів на дистанційне навчання.

Нагадаємо, батьки учнів вже виходили на мітинг 25 жовтня, тоді з ними спілкувався міський голова, який пояснив: навчання проходить дистанційно через погіршення епідситуації у місті.

А 3-го листопада під стіни мерії разом з малюками вже прийшли батьки вихованців дитячих садків, які мітингували проти закриття дитсадків і переведення дітей в інші дошкільні заклади. Проте віцемерка Ольга Усанова не змогла чітко відповісти на жодне з питань кременчужан. У той же день відбулося засідання бюджетної та освітянської комісій – депутати намагалися з'ясувати, коли ж завершаться ремонти у зачинених дитсадках.

Наступне засідання, на якому обговорюватимуть це питання, пройде саме у п'ятницю, 5 листопада. Туди обіцяють запросити батьків.