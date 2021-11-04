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5 листопада о 12.00 батьки знову «штурмуватимуть» кременчуцьку мерію

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 1 192

 

Кременчужани хочуть, щоб влада їх почула і дала відповіді на запитання

У п'ятницю, 5 листопада, о 12.00 біля мерії кременчуцькі батьки протестуватимуть проти закриття дитячих садків та переведення школярів на дистанційне навчання.

Нагадаємо, батьки учнів вже виходили на мітинг 25 жовтня, тоді з ними спілкувався міський голова, який пояснив: навчання проходить дистанційно через погіршення епідситуації у місті.

А 3-го листопада під стіни мерії разом з малюками вже прийшли батьки вихованців дитячих садків, які мітингували проти закриття дитсадків і переведення дітей в інші дошкільні заклади. Проте віцемерка Ольга Усанова не змогла чітко відповісти на жодне з питань кременчужан. У той же день відбулося засідання бюджетної та освітянської комісій – депутати намагалися з'ясувати, коли ж завершаться ремонти у зачинених дитсадках.

«Із нас роблять дурнів», - депутати з'ясовували, хто наказав зачинити дитсадки у Кременчуці та коли завершаться ремонти

Наступне засідання, на якому обговорюватимуть це питання, пройде саме у п'ятницю, 5 листопада. Туди обіцяють запросити батьків.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мітинг дитячі садочки закриття протест школи батьки родители дистанційне навчання
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