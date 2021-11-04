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Кременчужанин обікрав квартиру, але одразу попався

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 925

 

Правоохоронці перевіряють його на причетність до інших злочинів

У Кременчуці поліція затримала 33-річного кременчужанина за підозрою у квартирній крадіжці у нагірній частині міста. Чоловіка викрили слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції майже одразу після проникнення до квартири у багатоповерхівці.

Як повідомили у пресслужбі поліції, крадій намагався втекти від правоохоронців на автомобілі.

- Під час обшуку його квартири слідчі вилучили речі, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні. На часі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького  районного управління поліції.

За даним фактом слідчийпроводить досудове розслідування за ч.3 ст.185 (Крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка
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