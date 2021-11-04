Кременчужанин обікрав квартиру, але одразу попався

У Кременчуці поліція затримала 33-річного кременчужанина за підозрою у квартирній крадіжці у нагірній частині міста. Чоловіка викрили слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції майже одразу після проникнення до квартири у багатоповерхівці.
Як повідомили у пресслужбі поліції, крадій намагався втекти від правоохоронців на автомобілі.
За даним фактом слідчийпроводить досудове розслідування за ч.3 ст.185 (Крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
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