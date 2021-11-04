«Ягуари» повернулися до Кременчука з кубком

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 329

З 27 до 30 жовтня у Черкасах команда футбольної академії «Ягуар» виборола бронзові нагороди VIII Всеукраїнського турніру «Пам'яті В.В. Дементьєва» серед юнаків 2013 року народження. Ще одна кременчуцька команда «Кремінь» посіла 7 місце у Першій лізі.

Суперниками «Ягуара» на груповому етапі були команди: «Атлет» Київ, «Талант» Глехава та «Дніпро-80 2013» Черкаси. Вихованці Євгена Данилейка посіли 2 місце у групі. «Ягуари» в ¼ фіналу зустрілися з командою «ДЮСШ-7» Дніпро та одержали перемогу у серії пенальті (рахунок в основний час 3:3).

У півфіналі «Ягуар» зустрівся з «Ворсклою», де кременчужани мінімально поступилися полтавцям, з рахунком — 1:0. Завершальний матч за третє місце вийшов доволі напруженим та у запеклій боротьбі «Ягуар» виборов перемогу з рахунком 3:2 у команди «Дніпро-80» Черкаси.

Найкорисніший гравець команди «Ягуар» – Кирил Кириченко.

В академії повідомляють, що підопічні Євгена Данилейка провели найтитулованіший рік футбольної академії «Ягуар», вихованці є активними учасниками змагань різного рівня та вже готуються до наступного футбольного турніру, який відбудеться цього місяця у Горішніх Плавнях.